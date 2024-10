Certaldo, l'opposizione chiede la convocazione della "Commissione consiliare viabilità"

Fratelli d’Italia Certaldo, come ha anticipato ad alcuni organi di stampa, si era già attivata all’inizio del mese per richiedere che venisse convocata la commissione consiliare “viabilità, riqualificazione urbana, ambiente e agricoltura” per trattare della viabilità urbana in rapporto alla sicurezza stradale.

Nel frattempo, all’ultimo consiglio comunale è stata proposta dall’esponente di AVS l’istituzione di una apposita commissione sulla sicurezza stradale che, trovando il solo favore di FdI e Più Certaldo, ma non quello della maggioranza PD, è stata respinta.

Di conseguenza, la proposta di Fratelli d’Italia è tornata di attualità e di interesse anche per gli altri esponenti dell’opposizione che hanno condiviso la necessità di convocare la commissione e depositare la richiesta ai sensi dell’art. 7, comma 3 del Regolamento. Il capogruppo FdI Lucia Masini, facente parte fra l’altro della commissione in questione, ringrazia gli altri componenti Latini di AVS e Carlo Stella di Più Certaldo per la sottoscrizione dell’istanza che altrimenti non sarebbe stata possibile avanzare.

La richiesta tratta quindi la convocazione della commissione con all’o.d.g. “Viabilità urbana in rapporto alla sicurezza stradale” e contiene la domanda che a detta commissione vengano invitati a partecipare il Sindaco e/o Assessore di competenza, il Comandante generale della Polizia Municipale dell’Unione Comuni dell’Empolese Valdelsa e/o il Responsabile del Presidio di Certaldo.

L’auspicio di FdI è che i lavori della commissione possano consentire di affrontare le problematiche dei punti critici presenti sul nostro territorio che vanno ad incidere sulla sicurezza stradale, carrabile e ciclopedonale. Molti sono infatti gli incroci a nostro avviso rischiosi, pista ciclabile di Viale Matteotti ormai impraticabile e caratterizzata da tante interruzioni sul percorso; dossi e dissuasori di velocità che si rendono pericolosi e che in molti comuni sono stati eliminati; installazione di attraversamenti semaforici a chiamata; adeguamento delle strisce pedonali alle norme vigenti per la segnaletica illuminazione; segnaletica e visibilità agli incroci; verifica degli allestimenti per la promozione di eventi locali su rotonde e spartitraffico, e molto altro.

La speranza è che l’inizio dei lavori della commissione sia un primo passo verso la risoluzione di annosi problemi che incidono quotidianamente sulla sicurezza dei cittadini.

Fonte: Fratelli d’Italia Certaldo

