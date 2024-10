L'Abc Solettificio Manetti sconfitta 84-76 con il Basketball Club Lucca

Una gara fatta di sorpassi e contro sorpassi, ma sul finale a spuntarla è il Basketball Club Lucca, che sull’84-76 chiude definitivamente i giochi al PalaTagliate. A decidere sono il parziale finale, episodi, giocate e sicuramente qualche errore di troppo, nonostante l’Abc Solettificio Manetti sia riuscita a giocarsela fino alla fine. Il tutto dopo una settimana a dir poco complessa e con due assenze che pesano come macigni, quelle di Scott Nnabuife e di Arian Gutierrez, per colmare le quali coach Manetti ha dato ampio spazio ai giovani che si sono fatti trovare pronti alla chiamata. Da segnalare le due buonissime prestazioni di Iker Ciano e Francesco Falaschi, il primo mvp con 22 punti e 25 di valutazione, il secondo autore di una splendida doppia-doppia con 19 punti e 10 rimbalzi.

“Sicuramente potevamo fare qualcosa di più – sono le prime parole a caldo di coach Samuele Manetti -, nonostante fossimo reduci da una settimana complicata e costretti a fare i conti con due assenze importanti come quelle di Scott e Arian. D’altra parte è vero anche che abbiamo disputato una partita all’altezza giocandocela fino in fondo per portarla a casa. Sono contento della reazione nel terzo quarto, in cui dal -11 abbiamo recuperato e messo la testa avanti dimostrando grande determinazione, così come ho avuto indicazioni positive dagli under, che questa sera sono stati chiamati ad un minutaggio maggiore e sono stati bene in campo. Poi, sul finale, hanno deciso gli episodi: qualche buona giocata di Lucca, sicuramente qualche errore di troppo nostro ma anche qualche fischio arbitrale, nonostante non sia mia consuetudine commentare l’operato degli arbitri. Una sconfitta senza dubbio amara ma che allo stesso tempo dimostra che dobbiamo continuare a lavorare su questa strada”.

LA CRONACA

Quintetti

Lucca: Dubois, Del Debbio, Trentin, Simonetti, Pierini

Abc: Ciano, Corbinelli, Rosi, Falaschi, Cantini

Cinque punti di Dubois inaugurano la sfida, mentre l’Abc litiga con il ferro tanto che il primo canestro arriva dopo tre giri di lancette a firma Corbinelli. Il botta e risposta dall’arco tra Pierini e Falaschi vale l’8-7 a metà frazione, finché Cantini trova il fondo della retina per il vantaggio gialloblu (8-9). Ed è proprio il gioco a due tra Cantini e Falaschi a scrivere 8-13 sul tabellone, punteggio su cui Olivieri chiama il primo time out del match. Al rientro Trentin tiene i suoi incollati dall’arco per poi impattare a quota 15 al 9′. Nell’ultimo giro di lancette due triple a distanza ravvicinata di Barsanti e il solito Trentin ribaltano l’inerzia (21-17), finché Ciano in contropiede a fil di sirena chiude sul 24-22.

La tripla di Barsanti prova a far decollare la squadra di casa (29-22), ma Falaschi e Ciano rispondono puntuali per il 32-30 al 14′. Trentin, lasciato solo in mezzo all’area, e Barsanti in penetrazione, ristabiliscono il +8 Lucca (38-30), mentre Ticciati da tre punti punisce la zona locale limando lo svantaggio castellano. Mentre Cantini lascia il campo per una brutta caduta, l’Abc sembra perdere il bandolo della matassa: ne approfitta Dubois che infila il 44-35 quando mancano due minuti all’intervallo lungo. Mihajlovic con un’azione da tre punti capitalizza uno degli ultimi possessi gialloblu, ma la tripla di Tempestini manda tutti al riposo sul 47-38.

Si riparte con l’arresto e tiro di Corbinelli dalla media distanza, ma Dubois ne infila tre per la doppia cifra di vantaggio: 50-40 dopo il primo minuto. Approfittando di svariate palle perse castellane, Lucca fa la voce grossa a rimbalzo e trova quattro punti facili con Simonetti che provano a scavare il solco (54-41). Nel momento in cui l’Abc alza l’intensità in difesa, due buone azioni offensive di Falaschi punzecchiano i locali mentre Ciano si scalda dalla lunga distanza dimezzando la forbice: 54-49 al 25′. L’assist coast to coast di Corbinelli scova Mihajlovic per il 61-57, cui fa eco un’azione da tre punti di Ciano che scrive 61-60 al 28′. La rimonta castellana si concretizza infine con Mihajlovic, che impatta a quota 64 suggellando un parziale di 10-23, preludio al sorpasso gialloblu a firma Corbinelli che dalla lunetta chiude sul 65-66.

Un parziale di 6-0 gira completamente l’inerzia all’inizio della quarta frazione (71-66), e dopo svariate palle perse ora dall’una ora dall’altra parte, Corbinelli infila il primo canestro gialloblu dopo quasi quattro giri di cronometro. Mentre l’Abc prova a riavvicinarsi con Ciano, Trentin dalla lunetta rappresenta ormai l’uomo della provvidenza per la squadra di casa che al 36′ guida 76-70. Falaschi batte un colpo per i suoi, ma ancora quattro punti di Trentin iniziano ad indirizzare la sfida quando mancano tre minuti alla sirena: 80-72 sul tabellone. Così negli ultimi giri di lancette, a fronte dei timidi tentativi castellani di riaprire una gara ormai incanalata, Lucca resta in controllo e amministra fino allo scadere.

BASKETBALL CLUB LUCCA – ABC SOLETTIFICIO MANETTI 84-76

Basketball Club Lucca: Landucci, Lippi 7, Dubois 18, Barsanti 8, Simonetti 10, Tempestini 6, Del Debbio 3, Vignali 5, Pierini 5, Candigliota ne, Trentin 22, Cirrone ne. All. Olivieri. Ass. Pizzolante, Giuntoli.

Stats totali: 17/36 (47%) da due, 12/34 (35%) da tre, 14/25 (56%) ai liberi, 47 rimbalzi (32 dif, 15 off), 20 assist.

Abc Solettificio Manetti: Ciano 22, Rosi, Lazzeri 2, Ticciati 6, Corbinelli 12, Viviani, Marchetti ne, Carzoli ne, Falaschi 19, Mihajlovic 7, Cantini 8, Gutierrez ne. All. Manetti. Ass. Guerriero, Ciampolini.

Stats totali: 23/42 (55% da due), 6/24 (25%) da tre, 12/18 (67%) ai liberi, 39 rimbalzi (32 dif, 7 off), 13 assist.

Parziali: 24-22, 47-38 (23-16), 65-66 (18-28), 84-76 (19-10)

Arbitri: Sposito di Livorno, Nocchi di Vicopisano.

Fonte: Abc Castelfiorentino / Basket Castelfiorentino / Gialloblu Castelfiorentino - Ufficio stampa

