Nuove Rsa Sovigliana, VinciAmo (Cdx): "Scelta del sindaco difficilmente difendibile"

"Chiaramente comprendiamo che davanti ad un esposto alla Corte dei Conti il sindaco debba cercare di difendere ancora di più una scelta scriteriata. Il vero problema è che questa scelta è difficilmente difendibile, sia per le scellerate scelte urbanistiche, sia per le ricadute sul territorio circostante". Così in una nota il gruppo consiliare di centrodestra VinciAmo sulla questione della costruzione delle due Rsa a Sovigliana.

"Sappiamo quanto tenga Vanni alla sua immagine di bravo ragazzo di sinistra che difende il paese che ama, contornato da giovani rampanti e capaci. Ma i fatti differiscono dalla narrazione ufficiale" dichiarano i consiglieri comunali Andrea Parri, Alessandro Scipioni, Manuela Mussetti ed Egidio Varrecchia."La RSA viene spacciata come la risposta giusta ad una profonda emergenza. Quindi invece di pensare a recuperare strutture esistenti, si decide di devastare una collina. Alla faccia della Vinci più verde di cui parlavano i bravi ragazzi di sinistra in campagna elettorale.

Il sindaco continua a parlare di una grande opportunità poiché verranno assunte ipoteticamente 120 persone. Però in consiglio comunale ha dovuto ammettere che si tratta di una stima ipotetica non di una certezza. In pratica non c'è nessun impegno concreto ma soltanto una speranza. Continuiamo a sognare! Viene spacciata come una misura sociale che aiuterà tante famiglie. E qui si sprofonda nel ridicolo".

Proseguono da VinciAmo: "La convenzione prevede che ci sarà uno sconto del 5% per soli 10 residenti nel comune di Vinci e solo per cinque anni. Ma quando una retta sfiora i 3000 euro, appare palese che la misura sociale sia stata fatta solo per coloro i quali se lo possono permettere. Chi ha un anziano ed è indigente non risolve i suoi problemi perché risparmiando 150 euro deve pagare soli 2.850 euro! Una proposta concreta sarebbe stata fare delle convenzioni e puntare al recupero di strutture esistenti per evitare l'ospedalizzazione degli anziani, limitata soltanto ai casi più estremi; garantire un'assistenza giornaliera e consentire alle famiglie di riportare gli anziani a casa la sera. Una tale scelta non solo sarebbe meno dolorosa per molti anziani che potrebbero continuare a vivere in famiglia, se non hanno un reale bisogno di ospedalizzazione; ma sarebbe anche più economica per tante famiglie in difficoltà".

"Poi a fronte della distruzione di una collina - concludono i consiglieri - verranno piantati degli alberi. Praticamente come se compensassimo una mutazione con una protesi in omaggio! A noi sembra di vedere una realtà più triste, in un paese conosciuto in tutto il mondo, c'è un bravo ragazzo totalmente fuori dalla realtà con una squadra di giovani ancora inesperti".

