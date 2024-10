Terza vittoria per l'Use Rosa, finisce 49-56 sul campo di Costa Masnaga

Se non è un’impresa poco ci manca. Senza voler scomodare termini roboanti visto che siamo appena alla terza di campionato, il 49-56 col quale l’Use Rosa Scotti espugna il campo dell’eterna rivale Costa Masnaga vale qualcosa di più di un semplice successo. È una vittoria centrata con una prova difensiva perfetta, con una costanza di rendimento per tutti e quaranta i minuti e con una capacità di soffrire nel finale quando le lombarde, una delle big del girone, producono il massimo sforzo per rientrare. Il tutto con una Silvia Colognesi da mvp indiscussa: 25 punti, 19 rimbalzi, 57 per cento dal campo e 40 dalla lunga, può bastare. Per le biancorosse è la seconda vittoria esterna su altrettante partite, un successo che consente loro di fare un bel pienone nel serbatoio della fiducia che, all’avvio di stagione e con un gruppo rinnovato, è a dir poco fondamentale.

Vente e Castellani aprono le danze (0-5), giusto per far capire che la Scotti ci crede. Colognesi si mette in ritmo per il più 10 (7-17) che al 10’ diventa 14-19 con N’Diaye. N’Guessan riavvicina Costa fino al 16-19 prima ed al 18-21 dopo ma Colognesi prima ed Antonini dopo ricacciano indietro il primo tentativo di rimonta. Il pareggio arriva a quota 23 e Kaczmarczyk sorpassa sul 25-23. Ruffini segna e Colognesi, con 4 punti, riporta la Scotti sul 26-30 aprendo un parziale di 0-10 che Castellani e Ianezic suggellano fino al 26-35 di metà partita. Colognesi riparte come aveva finito (25-37) ed ecco un altro parziale di 0-7 che regala nientemeno che il più 17 (30-47) col tabellone che, al 30’, dice 34-47. Si sa che ci sarà ancora da soffrire anche se il primo canestro del parziale finale lo firma Antonini. Costa torna sul meno 7 con Penz (45-52) e Castellani ribatte con un canestro pesantissimo: 45-54. A meno di 3 minuti dalla sirena N’Guessan per il 47-54 e, poco dopo, ancora lei mette il 49-54. Manca un minuto e ci sono da tenere i nervi saldi, cosa che fa Ianezic con i liberi decisivi: 49-56. Ed è festa grande.

49-56

LIMONTA COSTA MASNAGA

Penz 8, Cibinetto, Osazuwa 11, Kaczmarczyk 7, Crowder 4, Tavella, Sanogo ne, Gorini ne, N’Guessan 19, Olandi, Mortta, Serra ne. All. Andreoli (Ass. Rossi/Ranieri)

USE ROSA SCOTTI

Colognesi 25, Ianezic 4, Castellani 8, Antonini 5, Vente 6, Leghissa, Fiaschi ne, Ruffini 6, N’Diaye 2, Casini. All. Cioni (ass. Ferradini/Giusti)

Arbitri: Lipari di Marsala e Rubera di Bagheria

Parziali: 14-19, 26-35 (12-16), 34-47 (8-12), 49-56 (15-9)

Fonte: Use/Use Rosa - Ufficio stampa

Notizie correlate