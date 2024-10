“A colpo d’occhio”, il trekking urbano della Pro Loco di Vinci

Il trekking urbano del 2024, organizzato dalla Pro Loco di Vinci con il patrocino del Comune di Vinci, quest'anno sarà partecipativo.

I partecipanti scatteranno delle foto e da queste, poi, verrà realizzato un mosaico per riprodurre il paesaggio della campagna vinciana.

È l'idea che sta alla base della XXI Giornata nazionale del trekking urbano, che a Vinci viene celebrata domenica 27 ottobre 2024 con partenza alle 10 dall'ufficio turistico in via Montalbano a Vinci.

Un trekking urbano davvero partecipativo quindi, che vedrà l’unione di attività diverse e un’attenzione particolare verso ciò che si incontrerà durante il tragitto. Alla fine del percorso - tre chilometri, della durata di circa un'ora e mezza e di difficoltà bassa - verrà offerto il consueto rinfresco con vino locale e schiacciata.

Il percorso

Rimanendo nel tema di quest'anno del trekking urbano - "A Colpo d'occhio" - i partecipanti verranno guidati in giro per Vinci a scoprire le opere d'arte contemporanea: Piazza della Libertà e il suo cavallo, Piazza Pedretti, le principali attrazioni storico-artistiche del borgo, alla scoperta di un punto di vista personale del Capoluogo. Poi la via Caterina, via lamporecchiana, piazza Garibaldi, il parco della Rimembranza, via Roma e piazza Pedretti, il giro della torre e la Palazzina Uzielli.

Fonte: Pro Loco Vinci - Ufficio Stampa

