A Vinci è 'Festa d'Autunno', cinque giorni di festa e specialità gastronomiche

Una grande festa dedicata alle specialità gastronomiche stagionali: funghi, zucche, castagne.

È la rassegna curata dal Centro Commerciale Naturale Vincincentro dal 26 al 31 ottobre 2024, con la Festa della Castagna come culmine dell'evento organizzato nel Capoluogo.

Il calendario

Dal 26 al 31 ottobre, nella 'Settimana gastronomica', saranno coinvolte le attività commerciali del circuito di Via Roma, Via Giovanni XXIII e Piazza della Libertà: specialità alla zucca, gelati e dolci a base di castagne, dolci per prepararsi a festeggiare la notte di Halloween. E ancora specialità con i funghi e aperitivi autunnali.

Domenica 27 ottobre la Festa della Castagna: dalle 10.00, in piazza disponibili gli stand con prodotti locali e tipici autunnali, intrattenimento con artisti di strada e dedicato anche ai più piccoli, in vista di Halloween. In Via Roma lo svuotasoffitta e in biblioteca civica (in Via Fucini) apertura straordinaria con letture animate.

E poi due trekking: la mattina il trekking urbano alle 10; il pomeriggio la Camminata fra gli olivi alle 14.

Si chiude giovedì 31, con la festa di Halloween: giochi a tema in Piazza della Libertà e Via Roma.

Viabilità

Domenica 27 ottobre, dalle 7 alle 23, per permettere lo svolgimento della manifestazione, tramite l'ordinanza n. 137 del 15.10.2024, sono state istituite alcune modifiche alla viabilità: divieto di transito e sosta in Piazza della Libertà, Via Giovanni XXIII e Via Roma; divieto di sosta e doppio senso di circolazione in Via P. da Vinci e Via Piumati.

Le organizzazioni coinvolte

L'intera manifestazione è patrocinata dal Comune di Vinci e organizzata dal centro Commerciale Naturale Vincincentro, in collaborazione con la Vab e la Lupi Oscuri Animation.

Il trekking urbano della mattina è curato dalla Pro Loci di Vinci, mentre quello previsto nel primo pomeriggio è organizzato dall'Associazione Nazionale Città dell'Olio insieme a Mangiaggiro, Feisct, Le Colline di Leonardo e Frantoio di Vinci 1332.

Banca Cambiano, Elettro Fa.Lò. e Fallani hanno contribuito alla realizzazione dell'evento.

Fonte: Comune di Vinci - Ufficio stampa

