Commissione sulla sicurezza stradale, la Lega: "PD boccia proposta. Proporremo raccolta firme"

Non finisce di sorprendere la maggioranza PD a Certaldo, che a fronte di una legittima richiesta di istituire una Commissione sulla sicurezza stradale, sceglie di bocciare la proposta, ritenendola poco fruttuosa, oltre che strumentale e gravosa per le casse comunali (purtroppo non è uno scherzo).

"Credo sia inconcepibile che, specialmente di fronte alla tragedia occorsa lo scorso 1 ottobre, la maggioranza in Consiglio comunale dia parere contrario rispetto a una proposta che avrebbe l’unico obiettivo di risolvere criticità esistenti nel territorio", dichiara Palazzo.

"Già qualche anno fa, in occasione della Giornata delle vittime della strada, come Presidente della Commissione Infrastrutture e trasporti all’Unione dei Comuni, proposi una mozione per incentivare la cultura e l’educazione stradale e il Partito Democratico non votò l’atto.

Oggi, nonostante la recente tragedia che grida giustizia e a fronte di un coro unanime per trovare soluzioni diffuse, il PD dice “No” a questa richiesta.

Non ci stiamo - conclude Palazzo - e proporremo una raccolta firme per presentare un documento condiviso, in cui raccogliere le criticità esistenti da sottoporre all’Amministrazione comunale.

Le sottoscrizioni non avranno colore politico, ma come unico obiettivo individuare soluzioni che possano migliorare la viabilità in Certaldo e trovare soluzioni idonee per scongiurare nuovi episodi drammatici"

