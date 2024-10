Daini e cinghiali attraversano la strada, due incidenti a Arezzo

L'attraversamento di animali selvatici ha causato due incidenti nell'Aretino. Uno c'è stato per lo scontro tra una moto, con due giovani in sella, e un daino vicino a Ponte Buriano. L'animale è deceduto, i due invece hanno riportato escoriazioni. Sono stati accompagnati in ospedale, sul posto presenti anche municipale e carabinieri.

L'altro incidente c'è stato alla rotatoria di San Leo quando un branco di cinghiali attraversava la strada. Due gli animali morti negli impatti mentre i conducenti dei veicoli coinvolti sono stati accompagnati in ospedale per accertamenti. Sul posto la polizia.

