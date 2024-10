La Notte dei Pupazzi con tanti bambini in biblioteca

La 'Notte dei pupazzi', iniziativa curata dalla biblioteca di Santa Croce sull'Arno, è andata in scena venerdì sera con una grande partecipazione di pubblico. La serata, rivolta ai bambini da 0 a 6 anni è cominciata con la realizzazione della carta di identità al pupazzo che i bimbi hanno portato con loro in biblioteca, colorando e disegnando su un format che è stato consegnato dalle bibliotecarie e poi è continuata con la lettura di varie storie, prima tra tutte 'Una notte in biblioteca' libro per bambini scritto dall'autore giapponese Kazuhito Kazeki, a cui si è ispirata l'iniziativa. Alla fine hanno partecipato oltre 25 bambini che dopo aver ascoltato a bocca aperta le storie lette da una delle bibliotecarie di Santa Croce sull'Arno, sono tornati a casa lasciando il loro pupazzo in biblioteca, in una posizione scelta da loro.

Durante la notte i pupazzi hanno preso libri, consultato carte geografiche, disegnato, come hanno scoperto i bambini il sabato mattina dalle foto scattate che hanno trovato in biblioteca. Quando sono tornati a prendere il loro amico il sabato mattina, molti di loro hanno anche voluto prendere un libro da leggere a casa , magari proprio con il loro pupazzo.

Un'iniziativa che nasce con lo spirito di avvicinare i bambini alla biblioteca e quindi alla lettura fin da piccolissimi, che ha avuto un'ottima risposta di pubblico. “Non poteva andare meglio – ha detto l'assessore alla cultura Simone Balsanti – ho visto i bambini ascoltare le storie letteralmente a bocca aperta e stupirsi poi di ritrovare i loro pupazzi la mattina dopo. Al di là del gioco e della fantasia che le nostre bibliotecarie hanno saputo profondere in questa iniziativa rimane un dato – conclude Balsanti – se fin da piccoli si appassionano ai libri, per loro sarà più facile affrontare anche un percorso scolastico, ma non solo, il libro o la storia narrata oralmente, è una fonte infinita di stimoli per la fantasia che se nutrita ci regalerà sicuramente degli adulti capaci di sognare”

Fonte: Comune di Santa Croce sull'Arno

Notizie correlate