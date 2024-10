Maria Rosaria Boccia indagata per truffa a Pisa

Maria Rosaria Boccia indagata per truffa dalla procura di Pisa. Oggi, dopo le anticipazioni apparse su giornali alcuni giorni fa, arriva la conferma dalla procuratrice Teresa Angela Camelio. I fatti, come precisato, riguarderebbero la presunta partecipazione "a un progetto imprenditoriale riguardante un immobile, avvenuta nel 2021". Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari, evidenzia la procuratrice, pertanto Boccia "beneficia della presunzione di non colpevolezza sino alla pronuncia definitiva della sentenza, e che è stato notificato l'invito a comparire per rendere interrogatorio all'indagata e al suo difensore".

