Rifiuti: prosegue l’attività di contrasto al fenomeno degli abbandoni

Via Pratella all’angolo con via Giuntini, viale IV Novembre, via del Convento e via Lavagnini: qui si è svolta principalmente l’attività di contrasto al fenomeno degli abbandoni dei rifiuti da parte degli Ispettori Ambientali Alia Multiutility per il mese di settembre 2024. Un lavoro portato avanti su tutto il territorio comunale, unitamente alla Polizia Municipale Comando territoriale di Empoli, in collaborazione con il servizio ambiente comunale.

In lieve flessione dal mese di luglio 2024, il numero dei controlli eseguiti è pari a 162 con 447 rifiuti ispezionati, sono state elevate 5 sanzioni per un totale di 720 euro.

Entrando nel dettaglio dell’attività svolta che ha portato ai numeri sopra citati, in via Pratella all’angolo con via Giuntini, area parcheggio, sono stati rinvenuti una quantità di rifiuti di tipo domestico come sacchi pieni di indumenti, pentolame e suppellettili per la casa, valigie, cartoni.

In viale IV Novembre, un abbandono di dimensioni importanti di rifiuti non domestici come in via del Convento, nel sottopasso, sono stati rinvenuti alcuni sacchi neri contenenti ritagli di pellame.

Via del Convento è stata oggetto dell’ennesimo abbandono di rifiuti di tipo domestico proveniente dalla stessa abitazione come accaduto nel mese precedente. Infine in via Lavagnini, in centro, è stato individuato un abbandono di ingombrante.

Per quanto riguarda invece i controlli della polizia municipale Comando territoriale di Empoli, nel mese di settembre, sono stati effettuati 18 controlli inerenti veicoli abbandonati, erba alta e terreni non fresati, alberi sporgenti sulla pubblica via e per abbandono rifiuti ai giardini pubblici.

Sono stati emessi 3 verbali: uno con sanzione amministrativa per abbandono di veicoli a motore aventi caratteristiche di rifiuto con stato d'uso fatiscente e compromesso per parti essenziali mancanti e non marcianti in via Val Sesia e gli altri due, sempre con l'indicazione della sanzione amministrativa, per omissione di sfalciatura erba e fresatura terreno con ripulitura area in via Sant’Anna.

I controlli sono emersi prevalentemente a seguito di segnalazioni e anche su iniziativa autonoma durante i pattugliamenti del territorio.

L'assessora alla Transizione ecologica del Comune di Empoli, Laura Mannucci commenta così il lavoro sul territorio degli ispettori ambientali Alia Multiutility e della Polizia Municipale, unitamente al servizio ambiente comunale: "Dispiace vedere abbandoni di questa portata nel nostro territorio. Non è tollerabile l'incuranza e il non rispetto di pochi a discapito di molti. Fortunatamente la maggior parte dei cittadini ha atteggiamenti virtuosi, lo dimostra la percentuale di raccolta differenziata e l'attenzione per le giornate di raccolta rifiuti organizzate. Ringrazio nuovamente il lavoro degli ispettori ambientali che fanno un servizio fondamentale per la comunità”.

Si ricorda che cittadine e cittadini possono utilizzare oltre al canale WhatsUrp del Comune (328 8604160) anche direttamente l'app di Alia (Aliapp).

Fonte: Ufficio Stampa Comune di Empoli

