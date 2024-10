San Miniato, muore una persona investita da un treno

Tragedia alla stazione ferroviaria di San Miniato la notte scorsa, domenica 20 ottobre poco dopo le 22. Per cause in corso di accertamento una persona è stata investita da un treno in transito in direzione Pisa, e ha perso la vita. Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso inviati dal 118, carabinieri, vigili del fuoco e polizia ferroviaria.

All'arrivo sul posto la squadra dei vigili del fuoco di Castelfranco di Sotto ha collaborato con gli altri enti intervenuti e messo in sicurezza i luoghi dell'intervento. A bordo del treno stavano viaggiando 170 passeggeri, rimasti tutti illesi.

