Un'antenna anche a Cortenuova, M5S e BE: "Prevista sul suolo pubblico e frequenze superiori. Comune chiarisca"

La questione dell'invasione di antenne di telefonia mobile, delle Stazioni Radio Base, riemerge dopo il caso mal gestito dalla precedente Amministrazione Comunale relativo all'antenna di via Chiassatelle, installata proditoriamente il 30 aprile scorso, e a quella delle case popolari di via Val Pusteria, attualmente in fase di realizzazione. Ora il problema si ripresenta a Cortenuova, in via Bertolaccini, dove è stata presentata una domanda di autorizzazione dalle società Inwit e Vodafone per l'installazione di un'antenna nel parcheggio tra via Bertolaccini e via Valentini. Anche in questo caso, la settimana scorsa si è tenuta una partecipata assemblea di residenti, con la presenza del Comitato Stop5G dell'Empolese Valdelsa, che coordina e supporta tutti i comitati locali nati in risposta alla proliferazione delle antenne, con livelli crescenti di emissione di radiazioni elettromagnetiche artificiali, soprattutto per le reti 4G e 5G, che si aggiungono al 3G, ormai in via di dismissione. Negli ultimi mesi, grazie all'impegno dei comitati e delle associazioni come Atto Primo e ISDE, che da anni lavorano seriamente su questi temi, è aumentata la sensibilizzazione e l'informazione sui rischi sanitari legati alle onde elettromagnetiche e sugli aspetti legali connessi.

Di grande importanza è stata anche la trasmissione di Report del 26/05/2024, facilmente reperibile online, che ha messo in luce i reali rischi della proliferazione delle antenne e dell'incremento esponenziale di onde elettromagnetiche artificiali nell'ambiente urbano, nonché i pericoli per i proprietari di immobili che incautamente stipulano contratti di affitto per le SRB con i gestori di telefonia mobile. Consultando gli atti disponibili sul sito comunale, nella sezione "Antenna Trasparente", meritoriamente attivata dalla nuova Amministrazione Comunale, ci sono saltate all'occhio due peculiarità riguardanti l'antenna di via Bertolaccini: l'antenna è prevista su suolo pubblico, ma non rientra nel piano delle antenne in area privata. Inoltre, prevede il 5G 3700, una frequenza superiore rispetto al 5G 0700, installato ad esempio nella zona di Borgo, il che rappresenta un notevole salto tecnologico che rende questa antenna praticamente sperimentale. Per queste ragioni, riteniamo necessario un chiarimento in Consiglio Comunale e oggi abbiamo presentato un'interrogazione al Sindaco su questo argomento.

Gruppi Consiliari: Buongiorno Empoli – Siamo Empoli Movimento 5 Stelle

Notizie correlate