Vittorie in casa Abc: i Gialloblu conquistano il Derby, Basket Castelfiorentino batte Grosseto

Il Gialloblu Castelfiorentino porta a casa il derby contro Certaldo, il Basket Castelfiorentino chiude la pratica Grosseto.

Divisione Regionale 2

Non poteva esserci esordio migliore per il Gialloblu Castelfiorentino, che inaugura la stagione prendendosi il derby di andata sul parquet del Basket Certaldo: 58-68 il finale al palazzetto di Canonica, frutto di 40 minuti di fatto sempre amministrati dai ragazzi di Dario Chiarugi. A decidere la sfida è il perfetto approccio castellano: nel primo quarto la difesa gialloblu lascia pochissimi margini di manovra alla squadra di casa, mentre buone giocate in attacco permettono di scavare il solco già dopo 10 minuti (8-20). Un vantaggio che i gialloblu difendono a cavallo tra la seconda e la terza frazione, rispedendo al mittente ogni tentativo dei padroni di casa di riaprire i giochi (38-50 alla terza sirena). Un timido assalto certaldino arriva nell’ultimo quarto, quando i locali tornano fino a -8: ma una tripla di Dragoni e i passaggi a segno in lunetta, mettono definitivamente il derby sulla via di Castello.

“Abbiamo avuto un ottimo approccio, sia in attacco che in difesa – commenta coach Dario Chiarugi – al quale abbiamo unito buoni tiri ed ottime percentuali che nel primo quarto ci hanno permesso di scavare subito quel gap che poi siamo riusciti a difendere. La seconda e la terza frazione sono scivolate via con mini break di 7/8 punti che loro ogni volta ricucivano ma che ci permettevano di mantenere sempre la distanza di sicurezza. Poi sul finale, di fronte alla loro reazione, siamo stati bravi ad infilarla quando contava, e lì abbiamo definitivamente chiuso i giochi”.

Prossimo impegno sabato 26 ottobre alle 21 per la prima casalinga contro la Pallacanestro San Miniato.

BASKET CERTALDO – GIALLOBLU CASTELFIORENTINO 58-68

Tabellino: Turini 13, Zampacavallo 7, Bartolini 3, Talluri J. 21, Iserani 15, Talluri T. 1, Dragoni 5, Tavarez 3, Damiani, Filippini ne, La Rosa ne, Fabrizzi ne. All. Chiarugi.

Parziali: 8-20, 24-36 (16-16), 38-50 (14-14), 58-68 (20-18)

Arbitri: Filipovic di Siena, De Chiara di Capraia e Limite.

Serie C Femminile

Buona la prima per le ragazze del Basket Castelfiorentino, che all’esordio casalingo si impongono per 61-53 sul Gea Basketball Grosseto. Con Caparrini in panchina solo per onor di firma, dopo un inizio contratto in cui le ospiti provano ad allungare (12-18 al 10′), le gialloblu prendono le misure nella seconda frazione, piazzando un contro break che ribalta l’inerzia: 28-27 all’intervallo lungo. Nella ripresa la truppa castellana tiene alta l’intensità e saldo il controllo, provando ad indirizzare la sfida e toccando il +6 alla terza sirena (44-39), preludio ad un ultimo quarto in cui le gialloblu sono brave ad amministrare il vantaggio fino alla sirena. Da segnalare le ottime prestazione delle due giovanissime Dani e D’Ambrosio, autrici rispettivamente di 7 e 5 punti.

Prossimo impegno sabato 26 ottobre alle 21 sul parquet della Pallacanestro Femminile Prato.

BASKET CASTELFIORENTINO – GEA BASKETBALL 61-53

Tabellino: Ancillotti 8, De Felice 3, Banchelli 8, Dani 7, Baldinotti 2, Bandinelli 8, Bellantoni 16, Lucchesi 4, D’Ambrosio 5, Caparrini ne, Costa, Sanesi ne. All. Lazzeretti. Ass. Iserani, Costa.

Parziali: 12-18, 28-27 (16-9), 44-39 (16-12), 61-53 (17-14)

Arbitro: Riccardini di Poggibonsi.

Fonte: Abc Castelfiorentino / Basket Castelfiorentino / Gialloblu Castelfiorentino - Ufficio stampa

