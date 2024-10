Abc Castelfiorentino, i risultati delle giovanili nell'ultimo weekend

Tutti i risultati delle squadre giovanili e minibasket scese in campo nel terzo weekend di ottobre.

UNDER 19 GOLD

Secondo squillo consecutivo per i ragazzi di Cosimo Corbinelli, che sul parquet della Pallacanestro Chianti collezionano il primo successo lontano da casa chiudendo la pratica sul 64-83. Dopo un primo quarto scivolato via sul filo dell’equilibrio ed una seconda frazione in cui gli attacchi faticano a realizzare, al riposo lungo l’Abc conduce 31-37. E’ al rientro dagli spogliatoi, però, che i gialloblu scavano il solco, alzando l’intensità difensiva e costruendo buoni tiri che scrivono 41-66 alla terza sirena. Così, nel parziale finale, serve soltanto amministrare.

Prossimo impegno lunedì 28 ottobre alle 21 al PalaBetti contro Folgore Fucecchio.

Pallacanestro Chianti – Abc Castelfiorentino 64-83

Tabellino: Rosi 14, Ticciati 11, Vallerani 4, Marchetti 12, Carzoli 2, Bartolini 1, Damiani, Fabrizzi 8, Viviani 20, Niccolini, Filippini 5, Filomeno 6. All. Corbinelli.

Parziali: 22-24, 9-13, 10-29, 23-17

UNDER 17 GOLD

Esordio vincente per i ragazzi di Cosimo Corbinelli, che alla prima sbancano il parquet della Virtus Siena per 49-82. Gara sempre in saldo controllo quella dei gialloblu, che spingono sull’acceleratore fin dalla palla a due e scappano già nel secondo quarto, toccando il 29-44 a metà gara. Nella ripresa nessuno scossone: l’Abc tiene salda l’inerzia ed incrementa il vantaggio, per poi allungare a dismisura nell’ultimo quarto.

Prossimo impegno sabato 26 ottobre alle 18 al PalaBetti contro Mens Sana Basketball.

Virtus Siena – Abc Castelfiorentino 49-82

Tabellino: Bufalini 12, Costantini 22, Ciulli 18, Pagliai 4, Fedeli 11, Bini 9, Baldi 3, Matteuzzi 2, Rosi 1, Garbetti, Simoncini, Zampacavallo. All. Corbinelli. Ass. Calvani.

Parziali: 19-26, 10-18, 13-21, 7-17

UNDER 15 GOLD

Buona la prima anche per i ragazzi di Marco Guerriero, che inaugurano la stagione con la vittoria casalinga ai danni di Valdisieve: 83-67 il finale al PalaBetti. Dopo un primo quarto punto a punto, e con entrambi gli attacchi sugli scudi, i gialloblu cambiano passo nella seconda frazione piazzando un break di 24-10 che vale il 52-37 all’intervallo. Al rientro dagli spogliatoi gli ospiti tentano di riaprire i giochi ma l’Abc rispedisce al mittente gli attacchi fiorentini ed amministra fino alla sirena.

Prossimo impegno domenica 3 novembre alle 10 al PalaBetti contro Pallacanestro Calenzano.

Abc Castelfiorentino – Valdisieve 83-67

Tabellino: Di Carlo 27, Pagliai 24, Barnini 12, Pirrone 9, Paniccià 6, Profeti 3, Bufalini 2Giovannoni, Capocchini, BarbieriCapuana, Bertelli. All. Guerriero. Ass. Calvani.

Parziali: 28-27, 24-10, 15-12, 16-18

UNDER 15 FEMMINILE

Inizia con una sconfitta il cammino delle ragazze di Alberto Ciampolini, che all’esordio cadono 37-65 al PalaGilardetti per mano della Synergy. Buono l’approccio delle gialloblu, che nel primo quarto restano in scia con le ospiti, salvo poi subire un pesante break nella seconda frazione che indirizza la sfida: 15-39 al riposo lungo. Nella ripresa la reazione castellana riporta il match sui binari di un sostanziale equilibrio, anche se la forbice è ormai troppo ampia per riuscire a colmarla e Synergy deve soltanto amministrare.

Prossimo impegno domenica 27 ottobre alle 10 sul parquet del Cmb Valdarno.

Basket Castelfiorentino – Synergy Basket 37-65

Tabellino: Latini 3, Antognotti 9, Jahelezi N. 14, Mancini 5, Murati 4, Jahelezi S. 2, Montanelli, Dainelli, Moio, Panzani, Ciampolini, Zenarti. All. Ciampolini. Ass. Costa.

Parziali: 13-18, 2-21, 8-8, 14-18

MINIBASKET

Nel weekend del minibasket gialloblu in campo i gruppi Aquilotti Big 2014 e Aquilotti Small 2015, autori di due buonissime prestazioni frutto di altrettante vittorie.

Gli Aquilotti Big di Daniele Bagnoli e Federico Lombardi si sono imposti a Firenze sponda Cus, mentre gli Aquilotti Small di Roberto Allegra e Nicol Banchelli hanno difeso il fattore campo ai danni di San Casciano.

Nel prossimo fine settimana in campo soltanto gli Aquilotti Big, impegnati sabato 26 ottobre alle 11:30 al PalaBetti contro Sancat Firenze.

Fonte: Abc Castelfiorentino / Basket Castelfiorentino / Gialloblu Castelfiorentino - Ufficio stampa

