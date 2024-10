Parità di genere, Asl Sud Est e Aoup ottengono la certificazione

Dopo il termine delle procedure di accertamento, arriva adesso, a distanza di pochissimi giorni, la bollinatura. L’Asl Toscana Sud Est e l’Aou pisana, con ambedue i presidi di Santa Chiara e Cisanello, sono la prima azienda sanitaria e la prima azienda ospedaliera universitaria della Toscana ad ottenere la certificazione per la parità di genere rilasciata da Kiwa Cermet Italia. Prime in Toscana dunque e tra le prime in Italia a giungere a questo prestigioso risultato.

Sotto la lente di ingrandimento, con risultati ottimi e superiori alla media nazionale, sono finiti stipendio e prospettive di carriera, occasioni di formazione e conciliazione vita-lavoro, numero di donne dirigenti e direttrici ma anche i tantissimi congedi paternità richiesti. I risultati raggiunti saranno annualmente verificati, al fine del mantenimento della certificazione.

“Si tratta di un punto di partenza ma anche di un importante traguardo raggiunto di cui siamo orgogliosi – commenta il presidente della Toscana, Eugenio Giani - : un percorso all’insegna dell’equità, del rispetto delle diversità, del benessere organizzattivo e del contrasto a ogni forma di violenza e discriminazione”.

Sfida centrata. “Un segnale particolarmente significativo dell’approccio culturale e all’innovazione della nostra regione” sottolinea l’assessore al diritto alla salute, Simone Bezzini.

Fonte: Regione Toscana - ufficio stampa

