Bicicletta rubata a Empoli, ritrovata dai carabinieri un anno dopo e riconsegnata al proprietario

Nel settembre 2023 un empolese aveva denunciato il furto della bicicletta del figlio, che dopo un pomeriggio trascorso con gli amici al centro commerciale all'uscita non trovò più la sua due ruote, ma solo la catena tagliata. Probabilmente persa la speranza di ritrovare la bici, un anno dopo l'amara scoperta è invece arrivata la buona notizia: i carabinieri di Empoli, impegnati in servizi preventivi in contrasto al degrado e reati di natura predatoria sul territorio, l'hanno ritrovata al parco Mariambini.

Fondamentale, per risalire al proprietario, è stata la dettagliata descrizione fornita ai carabinieri in sede di denuncia, che ha consentito di identificare il legittimo proprietario, il quale, nella giornata di oggi, giunto in caserma ha espresso la sua gratitudine nei confronti dei militari per essere tornato in possesso della sua due ruote.

Notizie correlate