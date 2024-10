Cambia aria: c'è un rimborso del 25% sull'abbonamento bus e treno

Si chiama “Cambia aria, risparmia sul tuo abbonamento”, il nuovo bando promosso dall’amministrazione comunale che prevede un rimborso del 25% sugli abbonamenti a bus e treno. Il progetto, l’unico a livello di Piana e di territorio, ha un duplice obiettivo: favorire l’utilizzo dei mezzi pubblici e migliorare la qualità dell’aria, risparmiando. Il contributo che sarà erogato restituirà agli utenti il 25% del costo dell’abbonamento di bus e treno nel periodo più critico per la qualità dell’aria, ovvero dal 1° novembre al 31 marzo.

Il nuovo bando-progetto è stato presentato questa mattina, martedì 22 ottobre, dal sindaco di Altopascio Sara D’Ambrosio e dall’assessore all’ambiente e vicesindaco Daniel Toci. Il bando, del valore complessivo di 30 mila euro, rappresenta un contributo importante per chi, quotidianamente, sceglie di lasciare a casa l’auto preferendo autobus o treni.

“Siamo molto felici di offrire questa occasione ai cittadini di Altopascio - dice il sindaco Sara D’Ambrosio -. È compito di ognuno di noi, e in particolare delle istituzioni, trovare e proporre opportunità per migliorare la condizione del nostro ambiente, intervento sulle azioni quotidiane come spostarsi per andare a scuola o a lavoro. La tutela del nostro territorio è una sfida molto importante del nostro tempo che esige il contributo di ciascuno di noi”.

“Il problema della qualità dell’aria è critico, soprattutto nella Piana di Lucca - aggiunge l’assessore Daniel Toci -. Iniziative come questa possono rappresentare un’azione diretta per migliorare la situazione e prendere parte al cambiamento. Questo bando va incontro alla comunità nella gestione delle spese quotidiane, offrendo un sostegno concreto e un grande aiuto, e al contempo rappresenta un passo importante per sostenere e salvaguardare il nostro pianeta e l’aria che respiriamo”.

REQUISITI E DOMANDA. Per partecipare al bando è necessario essere residenti nel comune di Altopascio, senza limiti di età, posizione economica o motivazione per l'uso del mezzo pubblico (studio, lavoro o altro); essere titolari di un abbonamento con almeno un mese di validità compreso nel periodo critico per la qualità dell’aria. La scadenza è fino a esaurimento fondi, la domanda può essere mandata via PEC all’indirizzo comune.altopascio@postacert.toscana.it o a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di Altopascio, aperto tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30

Per ulteriori informazioni e per presentare la domanda, è possibile contattare l’Ufficio Ambiente del Comune di Altopascio (Palazzo Dogana, via Cavour, 62/64) all’email ambiente@comune.altopascio.lu.it o al numero 0583.24031.

Fonte: Ufficio Stampa

