Centro storico pedonalizzato a San Miniato per Halloween

In occasione della notte di halloween, il 31 ottobre, l'amministrazione comunale ha deciso di realizzare la pedonalizzazione in centro storico, dalle 16 alle 22. "Vista l'esperienza degli anni scorsi con tanti bambini, bambine e famiglie che si riversano in strada per festeggiare questa ricorrenza, abbiamo valutato la necessità di chiudere le strade - spiegano il sindaco di San Miniato, Simone Giglioli e la vicesindaca Azzurra Bonaccorsi -. E' una questione di sicurezza, che per noi resta la prima tutela da garantire. Non sappiamo ancora se ci saranno feste o eventi in centro, tuttavia abbiamo ritenuto di chiudere al traffico in via preventiva, per consentire lo svolgimento del consueto giro di casa in casa da parte dei bambini e delle bambine".

L'area pedonalizzata è quella che dalla piazzetta del Fondo arriva fino a piazza Grifoni, passando per via Conti, piazza del Popolo, via Ser Ridolfo e via IV Novembre. Transitando da La Scala, tramite via sanminiatese, via Erti e via Fontevivo si accede al parcheggio di Fonti alle Fate e piazza Dante, mentre arrivando da San Miniato Basso, da via Moro, non sarà possibile accedere al centro storico e al parcheggio di Palazzo Grifoni e non sarà consentito il transito in via Roma, via Dalmazia e per la Valdegola. Salendo da La Catena e dalla Valdegola sarà possibile accedere al parcheggio di piazza Benvenuti, Palazzo Grifoni e via Fornace Vecchia.

"La pedonalizzazione in un giorno feriale può comportare dei disagi, ne sono consapevole - concludono gli amministratori -; chiediamo per questo collaborazione e pazienza a chi dovrà recarsi in centro storico in questa giornata, certi che qualche ora di svago per i più piccoli, in sicurezza, sia comunque la scelta migliore per tutti".

Fonte: Comune di San Miniato - Ufficio stampa

Notizie correlate