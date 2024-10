Incendio in un'azienda di legnami a Sansepolcro, lungo intervento dei vigili del fuoco

Incendio nella notte in un'azienda di legnami a Sansepolcro. Sul posto, intorno alle 22.30, sono inizialmente intervenuti i vigili del fuoco di Arezzo e i volontari di Sansepolcro, raggiunti poi da rinforzi dato lo sviluppo delle fiamme, che hanno interessato gran parte dell'azienda in particolare la zona deposito. Il luogo è stato raggiunto da squadre di Forlì Cesena, Perugia, Firenze e Siena, per un totale di 50 unità e 15 mezzi.

Intervento che oltre allo spegnimento delle fiamme del deposito interessato, ha consentito che le fiamme stesse non si propagassero alla segheria, agli uffici dell'attività e ad una fabbrica adiacente. Ingenti i danni all'attività industriale: le cause dell'incendio sono in fase di accertamento. Le operazioni di spegnimento e bonifica sono ancora in corso.

Sul posto anche i carabinieri e ambulanze per prestare i soccorsi. Due persone sono rimaste ferite: si tratta di due 59enni trasportati in codice due al pronto soccorso dell'ospedale di Sansepolcro per accertamenti.

