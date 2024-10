Maledetta Records alla conquista di Sanremo Giovani

Da Empoli a Sanremo, alla conquista della musica. Maledetta Records, etichetta discografica indipendente fondata dall’empolese Sandro Nucci, sbarca a Sanremo Giovani con il duo ligure Questo e Quello.

E “non sarà un’avventura”, come cantava Lucio Battisti, ma un grande traguardo e, forse, anche un importante trampolino di lancio: per i giovani musicisti, certo, ma soprattutto per Maledetta Records, che in pochi anni di attività ha già conquistato le luci della ribalta e il suo posto accanto a grandi major e artisti più blasonati.

“A Sanremo ci saranno grandi case discografiche come Warner e Universal, musicisti usciti da Amici o X Factor, cantanti che hanno già aperto concerti di artisti importanti. Essere lì per noi è un grande traguardo e una bella vetrina” dichiara Sandro. L’empolese classe ’81 è cantautore, musicista e consulente artistico; non è la sua prima volta nella capitale della musica italiana, dato che nel 2002 ha raggiunto la fase finale del Sanremo Rock con la formazione Fuoribanda.

E tra poco, dopo oltre 20 anni, ci ritorna, questa volta da manager con il binomio artistico composto da Stefano d’Angelo e Francesco Mannella, ventenni cantautori che vivono tra Genova e Milano. Il duo, con la canzone “Bella Balla”, gareggerà con gli altri 45 artisti che la commissione Rai ha selezionato, tra oltre 560 proposte musicali, per le audizioni del Sanremo Giovani. Domani (mercoledì' 23 ottobre) ci saranno le audizioni live a Roma che decideranno i 24 protagonisti – tra gruppi e singoli – che parteciperanno alle prime 4 puntate di “Sanremo Giovani”, in onda il 12, 19, 26 novembre e 3 dicembre su Rai 2.

“Questo e Quello rappresentano un progetto di qualità, a partire da Stefano e Francesco, che possiedono una solida formazione musicale completa – racconta Sandro –. Sanno suonare pianoforte, chitarra e batteria, oltre a scrivere i testi delle canzoni. Inoltre, il progetto coinvolge altri grandi artisti, come due musicisti dell’Orchestra Giuseppe Verdi della Scala di Milano. Senza contare che lo studio di produzione dove è stato realizzato il brano è di proprietà di Lorenzo Di Blasi, il pianista di Diodato”.

Maledetta Records è nata nel 2022: cuore e testa dell’etichetta empolese sono Sandro e sua moglie Samantha, le sue “dita” si estendono e toccano le corde di tutta Italia. “NICE, nome d'arte di Stephanie Niceforo, altra nostra cantante di Genova, è arrivata alle finali del Premio Mia Martini e a giugno debutterà in Rai; abbiamo artisti di Como, Milano, Foggia, Verona e Roma oltre a collaborare, come detto, con il pianista di Diodato. Speciale menzione per "Il Leo", ossia Leonardo Ignesti, al momento unico artista toscano in Roster. Ci occupiamo di registrazioni e concerti in tutta Italia. Empoli è la nostra casa ma il nostro palcoscenico è l’Italia”.

Sandro, quindi, spiega come è riuscita la sua creatura ad approdare con i suoi artisti nelle serate delle grandi occasioni, sottolineando che zona e dimensioni – almeno quelle fisiche – non sono importanti.

“Per come la intendo io, una casa discografica non è semplicemente uno studio fisico, anzi tale concezione sarebbe penalizzante. Al giorno d’oggi, vale per le piccole etichette come per le grandi aziende, le case discografiche si appoggiano a studi di registrazione esterni. A fare la differenza è la rete di relazioni che un editore riesce a stringere e la qualità del progetto portato avanti insieme agli artisti. Se sei bravo e sai come muoverti non importa quale sia la sede legale della tua azienda”.

Questo e Quello rappresentano un ottimo esempio di quanto il mondo discografico sia dinamico. Sandro è entrato in contatto con i due cantautori perché uno dei due aveva scritto il testo della canzone che NICE porterà al premio Mia Martini. Questo e Quello sono entrati a far parte del roster di Maledetta Records lo scorso luglio, iniziando subito a lavorare per la realizzazione del brano da presentare alle selezioni di Sanremo Giovani.

“Talento, umiltà, passione ed esperienza sono gli ingredienti necessari per il successo – ribadisce Sandro –. Doti che spesso mancano a chi si affaccia per la prima volta nel mondo della musica: non sono pochi quelli che credono basti un “singolo” (magari con le basi prese su YouTube) per affermarsi”.

“Invece, è fondamentale che alla base ci sia un progetto di crescita professionale. Come Maledetta Records – aggiunge – noi forniamo tutta la competenza per realizzare un percorso importante nell’industria discografica. Il nostro staff lavora costantemente al fianco dell’artista fin dalla pre-produzione: l’obiettivo è costruire il progetto musicale e pianificare le strategie migliori per raggiungere i traguardi prefissati. Insomma, è un lavoro complesso in un mondo competitivo, in cui ormai tutto viaggia velocissimo, a partire dalle stesse canzoni”.

Giovanni Gaeta

