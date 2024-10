Ponte sulla Pesciola "sequestrato": lettera a Mattarella di un cittadino sconcertato

Se la Sr429 fra Castelfiorentino e Certaldo è già un collo d'oca per il traffico, da due mesi a questa parte questo collo strozzato rischia di "soffocare" l'economia locale. Da quasi due mesi infatti, tutte le persone, migliaia ogni giorno, che per lavoro devono passare sul ponte sulla Pesciola, piccolo ma vitale tratto di collegamento della strada, spesso anche più volte durante la stessa giornata, devono sottoporsi al senso unico alternato che le costringe a qualche minuto di coda. Un vero problema per le tante persone che lavorano o devono recarsi per lavoro nella zona di Malacoda, recentemente flagellata dall'alluvione. E così un cittadino di Castelfiorentino, Gian Luca Sacconi, ha deciso di scrivere niente meno che al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. E di fare avere la missiva anche a gonews.it

Signor Presidente,

mi scuso se la disturbo per una cosa all'apparenza banale, ma per noi cittadini della Valdelsa non lo è, mi rivolgo a Lei perchè purtroppo chi di dovere, come al solito, non ha risposte per noi cittadini, che ci troviamo, come altre volte a subire decisioni calate dall'alto senza spiegazioni e tantomeno tempi di risoluzione.

Le spiego brevemente la situazione, dai primi di settembre nel Comune di Castelfiorentino è stata sottoposta sotto sequestro, per un tragico incidente avvenuto nel 2022, una corsia del ponte sulla Pesciola, della strada Sr429.

E' stato instituito un senso unico alternato, gestito o da movieri o da semaforo in base alle fasce orarie.

La Sr429 è l'unica via utilizzabile per i camion che attraversano la Valdelsa, quindi una arteria molto strategica, questo fa si che puntualmente si creano file interminabili per l'intera giornata che creano gravi problemi e disservizi ad una intera comunità ed alle imprese della zona fortemente danneggiate da questa situazione, mettendo in difficoltà anche i mezzi di soccorso che devono attraversare la zona.

Più volte abbiamo chiesto delucidazioni in merito al motivo e tempi di risoluzione, all'inizio è stato detto che dovevano fare dei rilievi in merito all'incidente, ma se così era perché non chiudere la corsia solo nei giorni dei rilievi?

Poi sembra ci sia un problema strutturale del ponte, allora perché non indicare subito come deve essere sistemato così possono partire i lavori?

Fatto sta che siamo ormai a novembre e non si vede la fine di questa assurda situazione, con tantissimi disagi e zero risposte!

Chiedo a Lei o chi può, di aiutarci ad avere risposte e chiarimenti in merito e magari che prima di prendere certe situazione venga analizzata la situazione complessiva ed utilizzato il buonsenso!!

Ringraziandola per quello che potrà fare Le auguro buona giornata e buon lavoro

Distinti Saluti

Gian Luca Sacconi

Notizie correlate