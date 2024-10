Scontri con gli studenti al corteo per la Palestina: avviso di garanzia per 13 poliziotti di Pisa

Tredici agenti di polizia hanno ricevuto un avviso di garanzia dalla Procura di Pisa per gli scontri avvenuti il 23 febbraio contro gli studenti in corteo che manifestavano in sostegno del popolo palestinese. Nei tafferugli, i manifestanti, alcuni dei quali non ancora maggiorenni, sono stati colpiti dai manganelli dei poliziotti: ricoverati in ospedale 15 studenti (di cui 11 minorenni) con prognosi da 5 a 30 giorni.

Il reato contestato ai poliziotti, tre dirigenti e dieci agenti, sarebbe eccesso colposo di legittima difesa.

“Totale solidarietà agli agenti e ai dirigenti della polizia nei confronti dei quali si procederebbe per eccesso colposo di legittima difesa, in relazione ai fatti di Pisa. Sono convinta che stessero cercando, tra molte difficoltà, di tutelare la sicurezza pubblica e che siano stati aggrediti, tant'è che si parla appunto di legittima difesa” ha affermato in una nota l'europarlamentare toscana della Lega Susanna Ceccardi. "Dobbiamo sostenere e difendere le forze dell'ordine che fanno da argine e isolano le frange estremiste in questo tipo di manifestazioni. Io sto dalla parte dei poliziotti anche e soprattutto in questo momento di difficoltà”.

