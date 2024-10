Il Giglio under 14 in casa del Certaldo festeggia la prima vittoria in trasferta

L'U14 conquista la sua prima vittoria in trasferta a Certaldo: A.P Pallavolo Certaldo - I'Giglio: 2 - 3 (25-14, 25-22, 17-25, 24-26, 11-15). Un derby come sempre in tutte le categorie molto sentito da entrambe le parti e che anche questa volta ha dato vita ad una partita emozionante. La squadra guidata da Furiesi e Talluri ha sofferto molto nei primi due set, salvo poi dare grande prova di carattere recuperando i due parziali persi e incorniciando una magnifica vittoria al tie-break.

Il primo set viene completamente gestito dalle padrone di casa, con le castellane che subiscono molto in ricezione e sprecano le poche occasioni con attacchi out. Una prestazione che fa ricordare quella contro Chianti della scorsa settimana, suscitando preoccupazione e sconcerto nella tifoseria. Già dal secondo set però l'andamento è migliore. Per quanto inizialmente sempre a rincorrere, le ragazze iniziano a mettere a terra la palla e ad infilare i primi ace. Il vantaggio arriva poi sul 15-17 e la squadra biancorossa è la prima a raggiungere quota 20. Sul finale però manca la lucidità: diversi regali ed un buon turno al servizio permettono al Certaldo di ribaltare il risultato e portarsi sul 2-0. Durante il cambio campo la voce dell'allenatrice Furiesi si fa sentire, riuscendo a dare una scossa alla squadra. Le ragazze tornano in campo con un gioco molto più composto e ordinato, e soprattutto con più concentrazione. Ottima la prova di squadra al servizio e non manca l'attenzione in difesa nei momenti di ricostruzione. Il set fila liscio per le biancorosse che rimettono in discussione il risultato con una buonissima prestazione.

L'andamento sembra ripetersi nel quarto set con I'Giglio che guadagna subito vantaggio (3-7). La ricezione torna però ad essere un tasto dolente e la squadra di casa non solo colma il distacco ma riesce ad attuare il sorpasso sul 21-20. Le ragazze però mantengono la calma e continuano a prestare attenzione in difesa e copertura in modo da poter ricostruire efficacemente: con un parziale di 4-0 la squadra arriva a quota 24 e punta al tie-break. Certaldo però non si arrende e mette a segno attacchi sia ai lati che dal centro con cui annulla tutto ciò che era stato fatto dalle castellane. Proprio sul 24-24 però le avversarie commettono un errore che prontamente viene sfruttato dalle biancorosse che conquistano il set con un ace del proprio capitano. Il tie-break sembra già scritto: le ragazze entrano in campo convintissime dopo il recupero dei due set e si portano subito in vantaggio. Vantaggio che non viene mai davvero messo in pericolo dalla squadra di casa.

Un recupero incredibile dell'U14 in una partita che sembrava chiusa. Un recupero che mostra una forza di volontà notevole che, fortunatamente, le allenatrici sono riuscite a sbloccare durante il corso della gara. Sì, bisogna imparare ad aggredire la palla fin da subito. E sì, ci saranno volte in cui sbloccarsi al terzo set non basterà. Ma per il momento lasciamo godere le ragazze di questo risultato sofferto e meritato.

Da questo pomeriggio la squadra riprenderà gli allenamenti in vista della prima partita casalinga della stagione. Appuntamento a sabato 26 ottobre alle ore 15:30 alla Palestra Enriques, dove l'U14 ospiterà il Montesport.

Fonte: Ufficio Stampa

