A Vinci una “Camminata tra gli olivi”, per assaggiare l’olio novo

Una “Camminata tra gli olivi”, organizzata per domenica 27 ottobre per esaltare il prodotto di stagione: l’olio novo, oltre che per godere del paesaggio autunnale leonardiano. È l’iniziativa a cura dell’Associazione Nazionale Città dell’Olio, di Mangiaggiro, Le Colline di Leonardo, la Feisct – Federazione Europea Itinerari Storici Culturali Turistici e il Frantoio di Vinci 1332, che ospiterà l’ultima tappa. L’evento è patrocinato dal Comune di Vinci.

Il programma

Alle 14 di domenica 27 ottobre il ritrovo è fissato allo stand di Mangiaggiro in Piazza della Libertà; alle 15 è previsto l’arrivo alla casa natale di Leonardo, ad Anchiano. Dopo una breve visita, nuova ripartenza alla volta del Frantoio di Vinci 1332, al civico 8 di Via Cino da Pistoia, dove ai partecipanti sarà offerta una piccola degustazione dell’olio novo, fino alle 16.45, quando la carovana sarà pronta per incamminarsi nuovamente per il ritorno in Piazza della Libertà.

L’ingresso alla casa di Anchiano è gratuito, mentre per poter usufruire del biglietto ridotto al Museo Leonardiano, i partecipanti potranno ritireranno uno speciale braccialetto allo stand di Mangiaggiro durante la mattina.

L’iscrizione è gratuita e ci sono diversi modi per farla: mangaiggiro@gmail.com; su WhatsApp al 3282091347; chiamando l’ufficio turistico allo 0571933285.

Fonte: Ufficio Stampa

