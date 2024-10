Aggressione alla fiera a Pontedera, individuato il responsabile

Un minorenne è stato picchiato alla fiera a Pontedera e poi portato in ospedale lo scorso 5 ottobre. Dopo settimane di indagini, la polizia municipale è risalita all'identità dell'aggressore.

La rissa, scoppiata in uno dei momenti di maggiore affluenza alla fiera, ha visto il giovane subire lesioni talmente gravi al volto da richiedere un intervento chirurgico di ricostruzione e un ricovero urgente in ospedale, con il rischio concreto di perdere un occhio.

La municipale di Pontedera ha avviato immediatamente un'indagine approfondita, raccogliendo testimonianze e visionando ore di filmati dalle telecamere di sicurezza presenti nell'area della fiera. Grazie a un'attività investigativa precisa e ben coordinata, gli agenti sono riusciti a identificare l'aggressore: un ragazzo minorenne di origini slave, residente in un comune limitrofo alla Valdera.

Il minorenne è stato denunciato alla Procura dei minori per il reato di lesioni personali, un'accusa che potrebbe comportare una pena fino a 3 anni di reclusione, oltre che ad un eventuale risarcimento alla vittima in sede civile. Inoltre, durante la rissa, il ragazzo aveva rifiutato di fornire le proprie generalità e si era opposto al controllo degli agenti, dandosi alla fuga e creando pericolo per le persone presenti alla fiera. Anche per questo comportamento è scattata una denuncia, che si aggiunge alle accuse già formulate.

