Scatta l'allarme antincendio, la scuola rimane chiusa

Si è attivato un allarme antincendio dentro una scuola e sono arrivati i vigili del fuoco. È successo in via Galliano a Firenze alle 7.50 di oggi, mercoledì 23 ottobre. Giunti sul posto, i vigili del fuoco hanno effettuato la verifica dei locali tecnici, dove è risultata in funzione la pompa antincendio.

Al termine delle verifiche, si è atteso l’arrivo del personale della manutenzione dell’impianto. Al fine di effettuare le dovute verifiche dell’evento, l'attività scolastica è rimasta chiusa. Non è stata effettuata l’evacuazione dell’edificio in quanto gli alunni dei due plessi non erano ancora entrati.

