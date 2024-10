Manifestazione per la pace con Anpi a Certaldo

In un contesto internazionale sempre più segnato da guerre, con vaste distruzioni e lo sterminio di intere popolazioni, con aumento delle spese militari e senza investimenti reali in diplomazia, Certaldo, città resistente da sempre, non è rimasta indifferente a questo gigantesco incubo colmo di morte, lutti, dolore, odio.

Bisogna dire BASTA a tutto questo. ORA. Venerdì 25 ottobre alle 18:00 ci ritroveremo tutte/i in PIAZZA LIBERTA’ per un flashmob “CESSATE IL FUOCO” cui seguirà un corteo per le vie del centro (In caso di maltempo la manifestazione si sposterà al Centro Polivalente I Macelli).

Alla mobilitazione organizzata dall’ANPI CERTALDO hanno aderito numerose associazioni ed enti del nostro territorio, con patrocinio del Comune di Certaldo. Certaldo ha raccolto l’appello "FERMIAMO LE GUERRE IL TEMPO DELLA PACE E' ORA” promosso da associazioni pacifiste e antimilitariste nazionali. Sabato 26 ottobre tante città scenderanno in piazza.

Anpi Certaldo

