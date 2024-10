Calici e Cioccolato, le eccellenze gustose del territorio protagoniste

Le eccellenze del territorio sono protagoniste nella seconda edizione di “Calici e Cioccolato”. Si terrà domenica 27 ottobre a Santa Maria a Monte l'iniziativa organizzata da Confcommercio Provincia di Pisa e Centro Commerciale Naturale di Santa Maria a Monte, con il patrocinio del Comune di Santa Maria a Monte e la compartecipazione della Camera di Commercio Toscana Nord-Ovest Terre di Pisa.

“Il successo della prima edizione è andato oltre ogni aspettativa” - afferma il sindaco di Santa Maria a Monte Manuela Del Grande - “per questo abbiamo deciso di ripetere questa manifestazione rinnovando la collaborazione con Confcommercio e Ccn che permette di coniugare l'arte e la cultura con il gusto nel nostro bellissimo borgo medievale, dove la dolcezza del cioccolato del maestro Angiolini sarà accompagnata dai vini con protagoniste tre cantine d'eccellenza del territorio”.

“Un'iniziativa importante per il paese e per le attività del centro storico” - le parole del presidente Area Vasta Confcommercio Pisa Alessandro Simonelli - “Santa Maria a Monte si conferma un territorio accogliente e iniziative di qualità come Calici e Cioccolato, dove le imprese sono direttamente protagoniste, meritano il massimo sostegno e apprezzamento”.

“Calici e Cioccolato nasce proprio con lo scopo di valorizzare lo splendido borgo di Santa Maria a Monte abbinandolo alle eccellenze enogastronomiche del territorio, l'obiettivo è quello di far crescere ulteriormente l'evento coinvolgendo un numero sempre maggiore di attività” l'auspicio del responsabile territoriale di Confcommercio Provincia di Pisa Luca Favilli.

“Un evento che vuole promuovere le eccellenze eno-dolciarie delle Terre di Pisa, ma anche quelle culturali e architettoniche. Il laboratorio di degustazione del cioccolato sarà infatti realizzato all'interno del Museo Civico Carducci, per far conoscere il patrimonio letterario e artistico che questo importante museo ha al suo interno, mentre la degustazione del vino sarà all'interno della cisterna medievale detta “d'Imperia”, meraviglia archeologica recuperata pochi anni fa” spiega il presidente del Centro Commerciale Naturale di Santa Maria a Monte Silvio Tempestini.

Presenti alla conferenza stampa di presentazione Fabio Caputo (Podere Pellicciano), Giovanni Ferraioli (Caffè Bar Luna Rossa) e Martina Ferrini (Acli La Rocca).

Protagoniste indiscusse le aziende d'eccellenza della provincia di Pisa, unite in un connubio tra vino e cioccolato grazie a L’Agona, Pieve dè Pitti e Podere Pellicciano, imprese vitivinicole con sede a rispettivamente a Soiana, Terricciola e San Miniato, e Angiolini Cioccolato di Pontedera.

All'interno del Museo Casa Carducci il maestro cioccolatiere Giovanni Angiolini mostrerà le sue creazioni realizzando prelibatezze di cioccolato da degustare in due specifici laboratori con abbinamento tra cioccolato e vino alle ore 17 e alle 18 nella Cisterna di “Imperia”, dove le tre aziende vitivinicole protagoniste abbineranno al cioccolato i vini del territorio, offrendo un'esperienza enogastronomica di assoluta qualità.

La manifestazione prosegue alle 19.30 all'interno del Palazzo Comunale di Santa Maria a Monte in Piazza della Vittoria, dove verrà servita un'apericena a base di prodotti del territorio, grazie alla collaborazione delle attività Luna Rossa e La Rocca, oltre alle aziende vitivinicole protagoniste di Calici e Cioccolato.

Un viaggio sensoriale all'interno dei luoghi più suggestivi del borgo, per un'iniziativa in grado di offrire un'esperienza unica nel suo genere.

Fonte: Ufficio Stampa

