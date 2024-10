Controlli su assicurazione e revisione: 14 automobilisti sanzionati

Certaldo, intensificati i controlli della Polizia Municipale su tutto il territorio.

Nella giornata di martedi 15 ottobre, nello svolgimento di attività di controllo, sono state impegnate due pattuglie della Polizia Municipale dell'Unione dei Comuni del Circondario Empolese Valdelsa dell'unità operativa di Certaldo, con l'obiettivo di contrastare alcuni comportamenti che mettono a rischio la sicurezza stradale. Gli agenti, dotati di strumenti tecnici sono stati in grado di accertare, direttamente su strada, la mancanza di assicurazione o della revisione obbligatoria dei veicoli, sanzionando 14 veicoli per mancanza di revisione obbligatorie di cui all'art. 80 cds.

Da tempo il Comando di Polizia Municipale di Certaldo, anche grazie al potenziamento del personale, ha intensificato le attività di controllo sulle strade cittadine con azioni mirate di prevenzione.

"Il dispositivo viene utilizzato giornalmente dai nostri agenti che operano sulle strade e permette in tempo reale di verificare copertura assicurativa e revisione periodica di tutti i veicoli in transito - spiega il Dirigente della Polizia Municipale dell'unione dei Comuni Empolese Valdelsa Massimo Luschi- questo importante strumento sta dando i risultati attesi e certamente avrà un seguito in quanto sono previsti controlli giornalieri su tutto il territorio."

Fonte: Ufficio Stampa

