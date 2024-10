Fi-Pi-Li, i sindaci: "Soddisfatti degli impegni presi da Giani"

Nei giorni scorsi i sindaci di Lastra a Signa, Empoli e Montelupo Fiorentino si erano fatti sentire. Avevano sollecitato la Regione e Eugenio Giani per fare qualcosa per la Fi-Pi-Li. Giani ha risposto e sia Caporaso sia Mantellassi sia Londi si sono detti soddisfatti.

“Quello che abbiamo a cuore è la salvaguardia e la sicurezza dei nostri territori: per questo occorre intervenire rapidamente per riqualificare la Fi-Pi -LI. Lo abbiamo fatto presente al Presidente Giani e siamo soddisfatti degli impegni presi relativamente alla necessità di accelerare nella direzione di dar vita al progetto ’Toscana Strade’ e all’allargamento ove possibile delle carreggiate con la creazione quantomeno di corsie di emergenza. È necessario passare in tempi molto brevi alla fase operativa; visto che i nostri territori sono pesantemente interessati diamo la nostra piena disponibilità nella fase di progettazione. È poi essenziale che si proceda velocemente all’individuazione di possibili risorse da destinare all’intervento” hanno detto i tre sindaci.

Notizie correlate