Un concorso per stabilire il miglior budino di riso di Firenze e provincia

Qual è il miglior budino di riso di Firenze? Lo svelerà un concorso. Martedì 5 novembre alle ore 11, presso il ristorante biologico Opera 83 Natural Kitchen di Firenze avrà luogo la seconda edizione del concorso gastronomico “Budino di riso – Il dessert fiorentino” con le migliori pasticcerie e forni dell'area metropolitana. Vincitore in carica da novembre 2023 la Pasticceria Stefania di Firenze (via Marconi). L'evento, come sempre, è aperto al pubblico che può assistere liberamente. Il concorso è organizzato da Festival delle Pasticcerie e da Casa della Nella (catering di tradizioni locali dello chef Massimo Cortini).

Chi partecipa? Ecco la lista completa suddivisa per Comune di provenienza: Boutique del dolce, Caffè Giacosa, Forno i 3 Pini, Pasticceria Cesare, Pasticceria I Dolci di Patrizio Cosi, Pasticceria La fama, Pasticceria Mammamia, Pasticceria Stefania (Firenze), Pasticceria Vannino (Calenzano), Pasticceria Fani, Pasticceria Le Croissant Enri, Pasticceria Le chicchere (Sesto Fiorentino), Caffè Patrizia (Campi Bisenzio), Pandolce, Pasticceria Aquila (Scandicci), Pasticceria Gelli (Prato), Pasticceria Pimpina (Cerbaia), Pasticceria Giraldi (Borgo S. Lorenzo), Caffè La corte (Vinci).

La mattina stessa del concorso, i budini di riso verranno portati nella location stabilita per le degustazioni. I membri della Giuria – pastry chef, gastronomi e giornalisti – dovranno assaggiare in modo “coperto” una porzione di ogni budino non sapendo chi è il produttore e dando successivamente un voto 1-5. Chi avrà ottenuto il punteggio più alto sarà dichiarato vincitore. La Giuria renderà note solo le prime 3 posizioni.

