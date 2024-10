Ottobre Rosa a Montopoli con uno striscione patchwork

In occasione dell'Ottobre Rosa l'amministrazione comunale di Montopoli decorerà piazza San Matteo con un grande striscione patchwork. «Dopo l'esperienza dello scorso anno quando abbiamo realizzato un fiocco patchwork ai piedi della torre – spiega la sindaca Linda Vanni – abbiamo deciso di proseguire in un progetto condiviso che fosse un simbolo ben visibile per sensibilizzare alla prevenzione dei tumori femminili. Abbiamo invitato le associazioni del territorio, i cittadini e le cittadine a realizzare tanti quadrati di stoffa che poi saranno uniti insieme dalle Amiche del gomitolo. Un modo per far collaborare tante realtà differenti a un unico messaggio. L'obiettivo è puntare i riflettori su quelle che sono la malattie femminili, la loro cura ma anche e soprattutto ciò che si può fare prima, sulla prevenzione».

Lo striscione, una volta unito insieme, sarà posizionato lungo la ringhiera di piazza San Matteo a Montopoli sabato 26 ottobre intorno alle 15.30. A seguire, alle 16.30, in sala consiliare, si terrà un convegno a cura dell’associazione Astro sul tema della sensibilizzazione e prevenzione del tumore al seno a cui parteciperanno Paolo Scardigli, presidente Associazione Astro, Francesca Martella, direttrice del reparto di oncologia medica dell’ospedale San Giuseppe di Empoli Asl Toscana Centro, Claudio Caponi, chirurgo senologo, Costanza Altamore, psicologa, Eleonora Cocchini, psicologa, Stefania Fontanelli, dietista e Francesca Cecconi, estetista oncologica.

«Ringraziamo già da ora l'associazione Astro e i professionisti che metteranno a disposizione le loro esperienze e professionalità per offrire alla cittadinanza informazione e consapevolezza sulla prevenzione e cura del tumore al seno – conclude la vicesindaca con delega alle politiche sociali Irene Cavallini –. Gli interventi illustreranno alcune buone pratiche cruciali per una diagnosi precoce e un miglioramento delle prognosi e quali regole alimentari e stili di vita possono ridurre i fattori di rischio. Avremo poi l'occasione di apprendere quanto il supporto psicologico sia fondamentale per affrontare le sfide emotive legate alla malattia e come l’estetica oncologica giochi un ruolo importante nel favorire l’autostima e il benessere, rendendo le pazienti più motivate a prendersi cura di sé. Grazie a chi ha partecipato alla realizzazione dello striscione e alle Amiche del gomitolo per la loro disponibilità ad assemblarlo».

