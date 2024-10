Pistoia capitale del Natale: un mese e mezzo di eventi per famiglie e non solo

Da novembre a gennaio Pistoia diventa la Città del Natale: luci e addobbi decoreranno strade, piazze e monumenti del centro storico, attrazioni ed eventi culturali animeranno le giornate, per coinvolgere nello spirito natalizio bambini e adulti.

Cuore del villaggio sarà la Casa di Babbo Natale, allestita nelle Sale Affrescate del Palazzo Comunale. Qui i più piccoli potranno fare un viaggio, guidato da animatori e arricchito con dispositivi multimediali innovativi, attraverso paesaggi artici e boschi innevati, assistere a spettacoli, vedere gli Elfi al lavoro nel loro laboratorio, spedire la propria letterina nell'ufficio postale o consegnarla direttamente a Santa Claus.

“E' una novità che abbiamo introdotto l'anno scorso e che è molto piaciuta: è stata visitata da oltre 7mila persone, provenienti da Pistoia e provincia, da Firenze, dalla Valdinievole, ma anche da altre regioni, e da 231 studenti delle scuole - spiega Gabriele Sgueglia, assessore alle Attività produttive -. Anche quest'anno con questa e le altre attrazioni e un ricco programma di iniziative vogliamo regalare alle famiglie pistoiesi, ma anche ai turisti, momenti di divertimento e intrattenimento culturale, in un'atmosfera fiabesca. Pistoia dal 23 novembre al 6 gennaio diventerà la capitale del Natale”.

In piazza dello Spirito Santo sarà allestito il Mercatino natalizio: nelle casette di legno i visitatori potranno trovare regali artigianali, decorazioni natalizie, souvenir, piccoli oggetti regalo, creazione fatte a mano, prodotti tipici enogastronomici e specialità culinarie. Quest'anno sarà arricchito da una nuova versione del Bosco Incantato, grazie al contributo di Giorgio Tesi Group.

In piazza San Francesco sarà allestita la pista di pattinaggio.

Tutta la città sarà addobbata a festa con luminarie, alberi di Natale (decorati con luci e addobbi realizzati dagli alunni delle scuole) e presepi e anche i monumenti saranno “vestiti” di luci e colori: in piazza Duomo sugli edifici, dalla chiesa al Palazzo Comunale, dalla Torre campanaria al Tribunale, saranno proiettati fasci di luce e videomapping.

Fino all'Epifania ad arricchire le giornate, soprattutto nei weekend e nei giorni festivi, ci sarà un ricco programma di animazioni e iniziative culturali e musicali per ogni età e per tutti i gusti. E' prevista un'edizione invernale del Pistoia Blues Festival, uno dei festival più longevi in Europa. Tra i concerti da segnalare quello in memoria di Nicola “Nick” Becattini, musicista pistoiese dall'anima blues scomparso lo scorso settembre.

“L’edizione di quest'anno di Pistoia città del Natale – dice Benedetta Menichelli, assessore alla Cultura – segna un’importante novità: il calendario delle iniziative è arricchito da molti eventi culturali con spettacoli teatrali, letture e presentazioni di libri, perché siamo convinti che divertimento e cultura possono stare insieme e anzi alimentarsi a vicenda. Il 15 dicembre ci sarà un open day al Palazzo Comunale, dove verranno aperte al pubblico stanze solitamente chiuse: sarà un momento speciale e una bella occasione per i bambini e le famiglie di scoprire qualcosa di nuovo della loro città”.

“La rassegna unisce le espressioni più contemporanee alle tradizioni cittadine: non mancheranno i presepi, come quello nell'atrio del Palazzo Comunale, casa di tutti i pistoiesi, e la ormai trentennale festa della Befana - aggiunge Alessandro Sabella, assessore alle Tradizioni – senza dimenticare l'edizione invernale del Pistoia Blues Festival, una manifestazione ormai divenuta marchio di fabbrica della città”.

La Città del Natale è organizzata dal Comune di Pistoia con partner Conad e Toscana Energia.

“Siamo felici di supportare anche quest’anno l’amministrazione comunale nella realizzazione del progetto Pistoia Città del Natale, per dare ancora una volta un sostegno concreto alla nostra città e al suo centro storico – dichiarano i Soci Conad Nord Ovest di Pistoia – Sulle note del grande successo riscosso lo scorso anno, abbiamo scelto di confermare il nostro contributo, per permettere a cittadini e turisti, di vivere la magica atmosfera del Natale, nella cornice della nostra splendida città. È con piacere che quest’anno, oltre alla Casa di Babbo Natale, sosterremo anche la realizzazione del Mercatino Natalizio di Piazza Santo Spirito. Questo rappresenta per noi un’ulteriore dimostrazione di quanto sia importante cooperare con il nostro territorio per creare valore e crescita condivisi.”

“Sostenere le iniziative culturali del nostro territorio – dichiara il presidente di Toscana Energia Fabio Giorgetti - conferma l’impegno della Società nel mantenere e rafforzare uno stretto legame con la comunità. Per questo siamo lieti di essere al fianco di una nuova edizione di questa manifestazione durante la quale la città di Pistoia si trasforma in un luogo ricco di eventi e spettacoli che mantengono viva la tradizione e offrono un’importante occasione di aggregazione.”

