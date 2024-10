I problemi del Cup dell'Asl Toscana Centro: interrogazione di Forza Italia

Il capogruppo di Forza Italia in consiglio regionale, Marco Stella interviene affermando che "Il sistema di prenotazione telefonica Cup della Asl Toscana centro è in tilt da una settimana, e i cittadini non riescono a prenotare esami e visite" e annuncia di aver inoltrato al presidente della Regione Eugenio Giani e all'assessore alla sanità Bezzini un'interrogazione.

L'esponente di Forza Italia spiega che "Dopo ore al telefono per prenotare una visita medica al numero Cup una voce registrata risponde dicendo 'causa intenso traffico la preghiamo di richiamare in altri orari', ricordando che si può utilizzare anche il canale online per effettuare le prenotazioni. Inoltre, segnala come le linee telefoniche siano spesso intasate, gli operatori occupati e che si riscontrino problemi anche nella modalità di prenotazione on line,.

Stella denuncia che si sta profilando "una incapacità organizzativa del sistema sanitario toscano tale, per cui le farmacie si trovano costrette a sopperire ad una mole di disservizi e di carenze delle nostre Asl con cittadini costretti ad ore ed ore di attesa fuori dalle farmacie del territorio e tempi di attesa lunghissimi nell'erogazione delle prestazioni specialistiche".

L'esponente azzurro chiede anche di conoscere quanti operatori di call center sono attivi presso il Cup, i contratti non rinnovati e le prospettive di assunzione del personale.

Fonte: Ufficio Stampa

