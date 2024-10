A San Miniato un libro sui diari di guerra di Duilio Neri

Sabato 26 ottobre, alle 15.30, in Sala del Consiglio, verrà presentato il libro “Il silenzio dei quaderni neri. Dal diario di guerra di Duilio Neri – Note storiche, vissuti e poesie", a cura di Anna Maria Neri (GD edizioni).

Il testo racconta il diario di guerra di Duilio Neri, classe 1920, fante scelto, poi Caporale, musicista nel reparto Musica Presidiaria del 232° Fanteria "Avellino" e in seguito trasferito alla C.C.R. Reparto Musica del 331° Rgt. Fanteria, 1° Btg. del Reggimento complementare della Divisione Brennero.

La vita militare si trasforma quasi subito in vita di guerra: dal fronte francese a quello greco-albanese, quindi ad Atene a far parte della truppa di occupazione sempre in qualità di musicante, infine a Rodi dove rimane fino al luglio del 1945. È un testo dove la storia si intreccia con i vissuti, con l'amore per la musica e la poesia, dove la sofferenza lascia spazio alla speranza e alla determinazione di vivere, dove finalmente la vita ha il sopravvento sulla morte. Molte le foto, i documenti, i testi poetici. Le vicende di guerra, che percorrono troppi angoli del mondo attuale, rendono questo libro molto attuale.

L'evento è organizzato dal Comune di San Miniato con il patrocinio di Anbima, Accademia degli Euteleti, Pro Loco di San Miniato e Fondazione San Miniato Promozione. L'ingresso è libero.

Fonte: Ufficio stampa

