Spalletta del ponte danneggiata a Sovigliana, la segnalazione di un lettore: "Esondazioni e danni a case e auto"

Un lettore di gonews.it segnala "una grave situazione che sta colpendo la zona di Via Piccaratico, a Limite di Sovigliana". Da tempo, spiega il lettore, "una spalletta del ponte presente in questa via è danneggiata, e nonostante le numerose segnalazioni inviate alle autorità competenti, il problema non è stato ancora risolto. Le piogge recenti hanno provocato frequenti esondazioni, con gravi danni alle abitazioni e ai veicoli nell'area circostante. La situazione rappresenta anche un rischio concreto per la sicurezza delle persone, poiché la parte danneggiata è esposta e non adeguatamente protetta, aumentando il rischio di incidenti".

