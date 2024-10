Vino di Torre a Cona premiato dal Gambero Rosso

Il vino “Molino degli Innocenti” Chianti Colli Fiorentini Riserva DOCG 2019 prodotto dalla Fattoria di Torre a Cona di San Donato in Collina è stato premiato come Rosso dell’Anno dal Gambero Rosso per la Guida Vini d’Italia 2025.

Queste le motivazioni: "abbiamo scelto questo vino perché incarna perfettamente il paradigma del grande rosso, classico e moderno allo stesso tempo."

“Ieri ho fatto visita alla fattoria di Torre a Cona e ho portato le mie congratulazioni per l’autorevole riconoscimento ricevuto dalla guida del Gambero Rosso- ha detto il sindaco di Rignano Giacomo Certosi-. Un riconoscimento che ricompensa il grande lavoro svolto in questi anni nella ricerca della qualità del vino da parte della famiglia Rossi di Montelera e che rappresenta anche un premio per tutto il nostro territorio. “