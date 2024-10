Asfaltature e segnaletica, a Empoli continuano le manutenzioni in centro e nelle frazioni

Vanno avanti le manutenzioni programmate dagli uffici comunali a Empoli per quanto riguarda le asfaltature di strade e marciapiedi, oltre al rifacimento della segnaletica.

Come previsto, è stato riasfaltato l'intero tratto di via Verdi, il tratto che collega piazza Don Minzoni con via Mario Fabiani. Meteo permettendo, la prossima settimana le macchine asfaltatrici giungeranno in via Valdorme a Casenuove, il tratto che divide la frazione a sud, e in via Settembrini (zona Poste) per il rifacimento dei marciapiedi.

Gli operai del Comune di Empoli sono stati al lavoro anche per la segnaletica orizzontale: gli stalli sono stati evidenziati in via Baccio da Montelupo (zona Santa Maria) dopo la completa asfaltatura della scorsa settimana nei pressi della scuola primaria. Sono stati rifatti anche gli stalli del parcheggio del campo sportivo nella frazione di Pozzale. Quando termineranno le piogge, è previsto un intervento sulla segnaletica anche nella frazione di Pagnana.

Posizionati anche i cosiddetti 'occhi di gatto', piccoli catarifrangenti, all'attraversamento pedonale di via Giovanni da Empoli, di fronte all'ex Ospedale vecchio.

"Proseguiamo con interventi grandi e piccoli in città, incrociando le dita per il maltempo, ma la programmazione va avanti e continuiamo a lavorare", commenta l'assessore alle Manutenzioni, Simone Falorni.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa

