Firenze, alla scoperta di Strada in Chianti attraverso l'arte della fusione a cera persa

L'antica arte di Cellini della fusione a cera persa è protagonista della tappa fiorentina dei "Trekking dell'Artigianato", viaggi alla scoperta delle bellezze e dei prodotti artigianali toscani ideati e realizzati da Artex, in collaborazione con Unicoop Firenze, nell’ambito del progetto Officina Creativa Lab, promosso da Regione Toscana e Comune di Firenze e in collaborazione con Cna Toscana, Confartigianato Imprese Toscana, con il supporto tecnico di Andare a Zonzo. L'obiettivo è incentivare un turismo slow, attento all’ambiente e ai valori culturali e sociali del territorio.

Nella provincia di Firenze l'appuntamento è sabato 26 ottobre a Strada in Chianti (ritrovo ore 9.30 alla Fonderia Artistica del Giudice, Via Di Meleto 2) con la passeggiata “La fusione dal Rinascimento a oggi”. Il percorso di trekking di livello facile si snoda in una zona ricca di storia e tradizione: nel cuore del Chianti classico, circondati dalle dolci colline toscane, lungo sentieri tra uliveti, vigneti e boschi. L’escursione porterà i partecipanti fino alla Fonderia Artistica del Giudice, per ammirare una delle poche realtà artigianali che ancora pratica l’antica arte di Cellini della fusione a cera persa. I Maestri Artigiani Sarah e Giacomo Del Giudice illustreranno le lavorazioni, le leghe metalliche utilizzate e ci racconteranno la storia della loro fonderia, attiva da generazioni.

Iniziativa riservata ai soli soci Unicoop Firenze.

Prenotazioni: https://www. coopfirenze.it/eventi-e- progetti/eventi/la-fusione- dal-rinascimento-ad-oggi---26- ottobre

“I trekking sono diventati ormai un appuntamento tradizionale, molto atteso e seguito: permettono di scoprire le bellezze dei territori attraverso le storie e i prodotti di chi dai territori prende ispirazione per creare: gli artigiani” commenta Giovanni Lamioni, presidente di Artex. “L'artigianato è espressione dell'identità della regione ma è anche un'opportunità di crescita economica e di valorizzazione delle risorse economiche e culturali e delle imprese locali, di promozione di un turismo lento, diffuso e sostenibile”.

"Siamo molto felici di rinnovare il nostro sostegno a questo nuovo ciclo di appuntamenti che offre ai nostri soci un’importante occasione di scoperta del territorio e del suo patrimonio naturalistico, storico e artigianale. Gli appuntamenti in programma, studiati con Artex e Andare a Zonzo, sono momenti di incontro e socialità in cui, camminando, si va alla scoperta della ricchezza di quel prezioso mondo artigiano che unisce sapere e saper fare. Ringraziamo Artex per la collaborazione e invitiamo i soci ad approfittare degli appuntamenti in programma, pensati in esclusiva per loro, grazie al sostegno di Unicoop Firenze”, fanno sapere da Unicoop Firenze.

"Siamo lieti che i Trekking dell'Artigianato arrivino sul nostro territorio, mostrando come l’area, accanto ad aziende vinicole e agriturismi, ospiti anche un vivace tessuto imprenditoriale artigianale, in cui la manifattura occupa un posto di primo piano - afferma Veronica Cei, presidente Cna Chianti- Siamo poi felici e orgogliosi che la manifestazione abbia scelto di visitare la Fonderia del Giudice, una vera e propria eccellenza del territorio e del made in Italy, a cui abbiamo recentemente consegnato il "Premio Renzo Del Lungo alla Continuità d’Impresa”. Auspichiamo che accanto a questa si sviluppino anche altre occasioni per tenere sempre alta l'attenzione sul lavoro artigianale in tutte le sue declinazioni".

"La forza del nostro artigianato autentico sta nella sua diffusione, nel centro di Firenze o nel capoluogo certo, ma anche e soprattutto nella sua Provincia che tante eccellenze, sicuramente da valorizzare ancor di più, ha dato e, soprattutto, continua a dare. Questi percorsi resi possibili grazie ad Artex hanno, inoltre, il pregio di promuovere un turismo rispettoso della comunità che accoglie e dell'ambiente. Una visita, questa, che non è in un museo del passato ma in un'officina ancora viva, attiva, produttiva, dove si fa e si fa bene", commenta Serena Vavolo, presidente di Confartigianato Firenze.

Per informazioni: https://www. artex.firenze.it/ Programma: h ttps://toscana.artour.it/

Fonte: Ufficio Stampa

Notizie correlate