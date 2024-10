Giornata del Diabete, Una Storia Empolese - Mantellassi Sindaco: "In blu la Nike di piazza della Vittoria"

Il gruppo consiliare "Una Storia Empolese - Alessio Mantellassi Sindaco" del comune di Empoli ha deciso di presentare una mozione al prossimo consiglio comunale sul tema del diabete e della giornata mondiale ad esso dedicata, a firma di tutti e quattro i consiglieri che ne fanno parte (Iacopo Periti, Serena Gasparri, Daniele Giannoni e Cristina Marconi). Ogni anno, il 14 novembre, a livello internazionale si celebra la Giornata Mondiale del Diabete. Il diabete è una malattia cronica che si verifica quando il nostro organismo non è capace di produrre o utilizzare in modo corretto l’insulina, un ormone fondamentale per il metabolismo del glucosio, la principale fonte di energia del nostro corpo, regolandone l’ingresso nelle cellule. È importante celebrare una giornata mondiale del diabete in quanto questa patologia necessita di una gestione continua ma soprattutto di una consapevolezza di malattia necessaria a mantenere il corretto stile di vita ed eseguire negli anni le terapie. Infatti, con il giusto approccio e supporto, le persone con diabete possono assolutamente condurre una vita sana e attiva. Con questa mozione chiediamo di illuminare di blu la Nike di piazza della Vittoria il 14 novembre e al sindaco e alla giunta di impegnarsi a promuovere il dibattito pubblico su questo tema, anche attraverso incontri nelle scuole, con l’obiettivo di ricostituire un’associazione di pazienti diabetici, attualmente assente nel nostro comune, offrendo aiuto e collaborazione a chi desiderasse contribuire alla sua creazione.

Fonte: Gruppo consiliare Una Storia Empolese- Alessio Mantellassi Sindaco

Notizie correlate