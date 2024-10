Incidente in Fi-Pi-Li nel Pisano, tre auto coinvolte

Squadra dei vigili del fuoco di Pisa è intervenuta alle ore 16 sulla Fi-Pi-Li nel Comune di Santa Croce sull’Arno per incidente stradale. Tre le auto coinvolte nel sinistro avvenuto tra l'uscita e l’ingresso di Santa Croce sull’Arno direzione Firenze. Sarebbero quattro le persone coinvolte nell'incidente, tra cui un 49enne che è stato trasportato in ospedale in codice giallo.

Il personale dei vigili del fuoco ha messo in sicurezza le auto e collaborato con il personale sanitario del 118 per far uscire le persone infortunate, in modo lieve, dalle autovetture. Si segnalano forti rallentamenti del traffico veicolare. Sul posto AVR e Polizia Stradale per i rilievi di loro competenza.

Si sono formate fino a 4 km di coda tra l'uscita di Montopoli in Val d'Arno e Santa Croce sull'Arno in direzione Firenze. Conseguenti rallentamenti su viabilità secondaria all'uscita di Montopoli in val d'Arno.

