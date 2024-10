Lo sport veste di rosa, la ASD New Volley Fucecchio lancia il primo trofeo Nastro Rosa.

In occasione dell’ottobre rosa anche lo sport si veste di rosa, con il primo trofeo nastro rosa organizzato dalla ASD New Volley Fucecchio che ospiterà per l’occasione la ASP Montelupo Pallavolo. A scendere in campo, per l’occasione, saranno le bimbe del miny volley e dell’under 12 che, per l’occasione, indosseranno un nastrino rosa.

Le due società che si vedono entrambe impegnate nella pallavolo femminile tengono a sensibilizzare e a promuovere la ricerca e la prevenzione contro il tumore al seno, sarà una buona occasione anche per stringere nuove amicizie tra atlete.

Vi aspettiamo domenica 27 ottobre, a partire dalle ore 9,00 presso la palestra comunale, in via Leonardo da Vinci 58 a Fucecchio.

Fonte: Ufficio Stampa

Notizie correlate