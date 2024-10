Multiutility, Palagi (Sinistra Progetto Comune): "È già fuori dal controllo pubblico"

Partiamo dall'ultima domanda fatta. Del mandato dell'Amministratore Delegato Irace non si è discusso e non è un tema all'ordine del giorno per il Comune di Firenze.

Siamo alla multiutility di Schrödinger. Potrebbe essere quotata in borsa oppure no. Entro quando si valuteranno le alternative alla quotazione, visto che si è bocciata l'alternativa proposta da alcuni soci di ALIA, nella quale si escludeva di usare la finanziarizzazione? Interrogata, l'Amministrazione non sa, non risponde, come si usa dire. Però ci tiene a dire che condivideva i contenuti del testo presentato dal Sindaco di Pistoia (di Fratelli d'Italia), anche se non è stato esplicitato quali fossero i contenuti.

Non solo. Ieri si è deciso che vale quanto già i Sindaci e le Sindache hanno definito in sede di Autorità Idrica toscana, cioè il coinvolgimento del privato (al 30%) per l'acqua, nei prossimi 20 anni. Entro quando uscirà la gara? Prima o dopo "il nuovo piano industriale" richiesto? La gara per l'acqua ha un suo percorso: dovrebbe arrivare poco dopo gennaio 2025 e la nuova assegnazione è comunque non oltre il 31 dicembre 2025 (data entro cui deve entrare in attività a tutti gli effetti il nuovo gestore).

Si evita di affrontare il tema centrale. Per il TAR questa società non è più una controllata, come ha sancito dopo un nostro ricordo. Abbiamo chiesto all'Assessore Bettarini, in audizione oggi, se il Comune di Firenze vuole fare ricorso al Consiglio di Stato, per affermare la validità delle interpretazioni di MEF e Corte dei Conti citate lunedì in aula. Purtroppo la risposta è "no".

Riepiloghiamo i motivi per cui si può considerare Palazzo Vecchio un ostacolo a qualsiasi cambiamento. Nel testo approvato dalla maggioranza in assemblea soci di ALIA ieri si esplicita che la linea già tracciata in era Nardella prosegue e che ogni altra ipotesi deve essere approfondita, mentre le alternative proposte ieri sono state bocciate.

Quando arriverà il nuovo soggetto HoldCo che gestirà i servizi ambientali? Entro la prossima assemblea dei soci di ALIA. Quando si terrà? Ancora non c'è data.

Fonte: Dmitrij Palagi - Sinistra Progetto Comune

