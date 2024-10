Nuovo autovelox sulla SS67 a Fibbiana, Montelupo nel Cuore: "Mettere prima in sicurezza il tratto"

A proposito dell'installazione del nuovo autovelox sulla SS67, all'altezza di Fibbiana interviene il centrodestra attraverso il consigliere comunale Federico Pavese: "Non siamo contrari a prescindere a questo tipo di deterrente per limitare la velocità di auto e moto, ma non ci si può limitare a questo singoli intervento - spiega l'esponente di Fratelli d'Italia - Altrimenti la percezione del cittadino sarà sempre e soltanto quella di sottostare a un metodo vessatorio nei confronti del contribuente, considerando l'autovelox, più che uno strumento per la sicurezza stradale, un vero e proprio strumento atto a macinare solo multe".

Per il centrodestra infatti bisogna mettere in sicurezza quel tratto di strada utilizzando anche altri strumenti, ovviamente dialogando costantemente con Anas e richiedendo attraversamenti pedonali ben illuminati, una segnaletica orizzontale e verticale ben realizzata e mantenuta nel tempo, la possibilità di delimitare al meglio e in sicurezza le cosiddette banchine che ci sono fra la strada e le non poche abitazioni che ci sono lungo quel tratto di strada statale.

"Infine - conclude Pavese - insieme ai colleghi Maddalena Pilastri e Giuseppe Madia, stiamo preparando un'interrogazione per il prossimo consiglio comunale utile, per discutere anche della possibilità di valutare il senso unico di via del Ponte Nuovo nell'intersezione, da sempre pericolosa e teatro di diversi sinistri stradali, con la SS67.

Fonte: Ufficio Stampa Monteluponelcuore

