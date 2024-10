Pandemia e salute mentale: attività di prevenzione attuata da Aoup fra le 30 migliori pratiche internazionali

L’esperienza di prevenzione finalizzata a tutelare la salute mentale degli operatori sanitari, condotta in Aoup nel 2020 in piena pandemia dal gruppo di lavoro coordinato da Rodolfo Buselli, responsabile del Centro diagnostico per le patologie da stress e da disadattamento lavorativo dell’Unità operativa di Medicina preventiva del lavoro dell’Aoup, è stata inserita come esempio di buona pratica tra i 30 studi nazionali e internazionali selezionati, nel Documento EU-OSHA dell’Agenzia europea per la sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, dal titolo “Mental health challenges in the EU health and social care sector during COVID-19: strategies for prevention and management” edito il 15 ottobre scorso (https://osha.europa.eu/sites/default/files/documents/HeaSCare-mental-health-covid19_EN.pdf).

Lo studio sugli operatori dell’Aoup, pubblicato sulla rivista International Journal of Environmental Reasearch and Public Health (R. Buselli, M. Corsi, S. Baldanzi, M. Chiumiento, E.Del Lupo, V. Dell’Oste, .,C. A. Bertelloni, G. Massimetti, L.Dell’Osso, A. Cristaudo, C. Carmassi “Professional Quality of Life and Mental Health Outcomes among Health Care Workers Exposed to Sars-Cov-2 (Covid-19)”. Int J Environ Res Public Health 2020;17(17) https://doi.org/10.3390/ijerph17176180) ha raggiunto su Scopus 235 citazioni.

Fonte: Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana

