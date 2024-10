Riqualificazione centro storico, FdI: "Bene interventi. Giunta sia in discontinuità con quella precedente"

Martedì 22 ottobre abbiamo presenziato come gruppo consiliare di fratelli d'Italia all'incontro in cui l'Amministrazione Comunale ha illustrato alla cittadinanza, il piano delle opere di valorizzazione del centro storico finanziate con i fondi PNRR.

Tali opere riguardano la Torre di Mezzo ed il Frantoio all'interno di Parco Corsini, l'ex Palazzo Pretorio, Piazza Vittorio Veneto, Via del Cassero, Piazza Spartaco Lavagnini, Via Bracci e scarelle di Sant'Antonio, Via Porta Raimonda, Via Sbrilli, Piazza La Vergine; sagrato della Chiesa e slargo Via Trieste, infine l'aiuola in Via delle Fornaci.

Il nostro gruppo consiliare non puo' che affermare la bontà di questi interventi, visto che anche nel nostro programma erano contemplate opere di riqualificazione urbana e valorizzazione del territorio proprio a partire dai fondi pubblici assegnati al nostro comune.

Da cittadini fucecchiese e da Consiglieri Comunali, ci auguriamo che l'attuale amministrazione comunale, in discontinuità con la precedente, assicuri una manutenzione costante delle sopramenzionate realizzazioni, provveda ad installare delle telecamere di sicurezza e si accerti del loro funzionamento e che infine garantisca una sorveglianza attiva di questi luoghi e di altri spazi già riqualificati, ma sensibili e luogo di spaccio e di degrado. Abbiamo sotto gli occhi, purtroppo, quanto le passate giunte di centrosinistra abbiano pensato più a tagliare i nastri delle inaugurazioni che a mantenere e valorizzare opere e manufatti che nel tempo sono andati a deteriorarsi.

Tutto ciò per restituire quello splendore che Fucecchio merita e anche e soprattutto affinché la nostra città possa essere attrattiva sotto il profilo dei flussi turistici che cercano sicuramente storia, ma anche bellezza e cura del territorio.

Valentina Carmignani

Consigliere Comunale Fratelli d'Italia

