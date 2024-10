Tentato colpo ad una ditta orafa nell'Aretino

La scorsa notte, a Tegoleto, di Civitella in Valdichiana, è stato tentato un furto presso una ditta orafa. I ladri hanno tagliato la recinzione e sfondato una porta sul retro, ma l'arrivo immediato di vigilantes e carabinieri, allertati dall'allarme, li ha costretti alla fuga senza riuscire a rubare nulla. Il modus operandi richiama un recente colpo in una vicina azienda orafa, dove i malviventi erano riusciti a portare via un bottino di 10.000 euro. Le indagini sono in corso, con l'ausilio delle immagini delle telecamere di sicurezza.

Notizie correlate