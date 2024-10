Tre rapine alla Coop di Empoli e Fucecchio in pochi giorni

Tre rapine nel giro di pochi giorni ai supermercati Coop dell'Empolese Valdelsa. Il primo episodio è avvenuto a Empoli, nella Coop di via Susini lo scorso 17 ottobre. Un uomo si è introdotto nel supermercato poco dopo l'ora di chiusura e puntando un oggetto contro la schiena di un dipendente si è fatto consegnare qualche migliaia di euro.

Gli altri due episodi sono invece avvenuti a Fucecchio, nel supermercato di via di Fucecchiello 7, anche in questo caso poco prima della chiusura, ma con modalità ancora più violente. Il primo lunedì sera, quando due uomini, con il volto coperto dal casco, armati, hanno intimato alle cassiere a fine turno di consegnare i soldi prima di fuggire via in scooter. Due giorni dopo, mercoledì, un altro colpo. Non è chiaro se si tratti delle medesime persone.

I carabinieri indagano sulla vicenda: hanno raccolto le testimonianze dei dipendenti e stanno visionando le telecamere di videosorveglianza. Ancora da quantificare il bottino.

A poche ore dai colpi nei supermercati Coop di Empoli e Fucecchio, dove sono avvenute tre rapine a mano armata a negozi aperti, Carlo Pino della UILTuCS TOSCANA di Empoli esprime grande preoccupazione per i fatti avvenuti.

“Abbiamo immediatamente richiesto un incontro ad Unicoop Firenze, perchè vogliamo un intervento urgente da parte della cooperativa che garantisca la sicurezza dei suoi dipendenti. Chiediamo, tuttavia, anche alle amministrazioni pubbliche ed alle forze dell'ordine- prosegue Pino- di presidiare e rafforzare la sorveglianza in maniera più assidua in questi e tutti gli esercizi pubblici del territorio dove, anche in passato, sono avvenute situazioni simili, per garantire la sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori interessati e dei loro clienti”.

“Siamo a disposizione per confrontarci con tutte le parti interessate per contribuire a ad una immediata e definitiva soluzione”, ha concluso Alessandro Mariotti del coordinamento Unicoop Firenze della UILTuCS TOSCANA di Empoli

Fonte: Ufficio Stampa UilTucs Toscana

