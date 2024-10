Abc Solettificio Manetti contro Mens Sana Basketball per la sesta giornata di B

Domenica 27 ottobre alle ore 18.00 l’Abc Solettificio Manetti incontra in casa la Mens Sana Basketball per la sesta giornata di B Interregionale.

Non si tratta propriamente di un derby, ma in realtà è un pò come se lo fosse. Dopo due turni consecutivi lontano da casa, l’Abc Solettificio Manetti si appresta a tornare al PalaBetti per ricevere la Mens Sana Basketball nella gara valida per la sesta giornata di serie B Interregionale. Domenica 27 ottobre, alle ore 18, palla a due per una vera e propria sfida tra ex dal sapore indubbiamente particolare (arbitri Russo di Firenze, Franceri di Savona). Attesi a Castelfiorentino, per il primo match che conta da avversari, Andrea Belli e Alessandro Pucci, mentre a dirigere l’orchestra sulla panchina biancoverde tornerà Paolo Betti affiancato da un altro indimenticato ex gialloblu, Andrea Innocenti. Una sfida nella sfida, insomma, ed una gara assolutamente speciale per i due coaches, Samuele Manetti e Paolo Betti, che in gialloblu sono nati e cresciuti, prima come giocatori e poi come allenatori, guidando insieme l’Abc per cinque stagioni ai vertici della ex C Gold.

La Mens Sana, forte del primato in classifica insieme a Costone e Use, è reduce da una tripletta di vittorie conquistate ai danni di Etrusca, Spezia e Cecina, con l’unica sconfitta rimediata a Firenze sul parquet dell’Olimpia Legnaia dopo il positivo esordio casalingo contro Arezzo. Quattro su cinque, dunque, i risultati utili maturati dalla formazione biancoverde, per gran parte rinnovata rispetto allo scorso anno nel quale ha raggiunto la finale playoff di serie C poi persa contro il Costone, a seguito della quale ha chiesto ed ottenuto il ripescaggio in B Interregionale. Cinque le conferme rimaste alla corte di Paolo Betti: gli esterni Pannini, Tognazzi, Prosek, Marrucci e il centro Sabia. Sei, invece, gli innesti giunti in estate, di cui due cavalli di ritorno cresciuti nel vivaio mensanino, ovvero l’ala classe ’98 Matteo Neri e il giovane play classe ’06 Giulio Tilli. Le chiavi della cabina di regia senese sono state affidate all’ex capitano gialloblu, ormai alla seconda avventura in biancoverde, Andrea Belli, che non ha certo bisogno di presentazioni, così come Alessandro Pucci, andato a portare esperienza e talento al PalaEstra. Due, infine, gli innesti nel reparto lunghi: Jacopo Ragusa, centro classe ’00, reduce dall’ultima stagione prima a Bisceglie in B Nazionale e poi a Roseto in B Interregionale, e Luigi Maghelli, ala romana classe ’04, ex Palocco Roma in serie C e Virtus Roma con cui ha disputato il campionato Under 19 Eccellenza.

“Siena si sta dimostrando una squadra compatta, che gioca una buona pallacanestro – commenta Milos Mihajlovic -. Da parte nostra dovremo innanzitutto tenere alta l’attenzione in difesa, come abbiamo già dimostrato di saper fare, e scendere in campo con la voglia e la determinazione di andare a prenderci questi due punti, che sono davvero importanti”.

